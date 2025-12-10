POCO X8 Pro Max si unisce a Xiaomi e Redmi: ormai è un nuovo trend

Il lancio dei nuovi smartphone della serie X di POCO si fa sempre più tangibile ed ora è spuntato a sorpresa un dispositivo inedito. POCO X8 Pro Max arriverà nei mercati internazionali: il telefono è stato certificato di recente e si tratta di una prima volta per il brand partner di Xiaomi.

A quanto pare la dicitura Pro Max è il nuovo trend del momento e bisognerà vedere se continuerà a prendere piede nel panorama delle compagnie cinesi.

POCO X8 Pro cede al fascino della dicitura Max, dopo Xiaomi e Redmi: cosa sappiamo del nuovo modello della serie

Crediti: XiaomiTime

In base a quanto emerso il nuovo POCO X8 Pro dovrebbe essere un rebrand di Redmi Turbo 5, in arrivo in Cina a stretto giro. Il dispositivo è comparto anche in versione Iron Man Edition, segno che la collaborazione con Marvel continuerà anche per la prossima generazione. Il dispositivo dovrebbe offrire una super batteria da 9.000 mAh, ma si sa davvero poco per ora.

Quest’anno la serie dovrebbe raddoppiare puntando in alto, con POCO X8 Pro Max: il dispositivo è apparso in una certificazione con la sigla 2602BPC18G (Global) e 2602BPC18I (India), con tanto di nome commerciale – che non lascia spazio ai dubbi. Anche in questo caso si tratterebbe di un rebrand, pare di Redmi Turbo 5 Pro – altro modello inedito in arrivo in Cina nelle prossime settimane.

Ci sono ancora dei dubbi su POCO X8 standard: l’attuale X7 è un rebrand di Redmi Note 14 Pro 5G cinese e di conseguenza possiamo ipotizzare che il nuovo modello della serie X sarà un rifacimento di Redmi Note 15 Pro 5G cinese. Per amor di precisione segnaliamo che i nuovi smartphone della famiglia Note dovrebbero cambiare vari dettagli nel passaggio ai mercati Global.

Questa è l’era del Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max – Crediti: Xiaomi

Da quando Apple ha introdotto la dicitura Pro Max – a partire da iPhone 11 – i brand cinesi sono stati relativamente tranquilli. Tuttavia quest’anno c’è stata una vera e propria esplosione per allinearsi al rivale statunitense (peggio del solito).

Per restare in tema Xiaomi, la casa di Lei Jun ha annunciato prima Xiaomi 17 Pro Max e poi Redmi K90 Pro Max; con l’arrivo di POCO X8 Pro Max siamo al terzo smartphone che utilizzerà questo nome, ma il solo commercializzato in occidente.

Nel 2020 è stato annunciato Redmi Note 9 Pro Max, dispositivo che non è mai arrivato ufficialmente in Italia. Comunque in questo caso si tratta di un mid-range mentre i nuovi modelli appartengono tutti alla fascia premium o alta.