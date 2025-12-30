POCO M8 5G confermato a gennaio: c’è la data ufficiale

Il 2026 di POCO comincia fin dai primi giorni di gennaio, con il debutto di un nuovo mid-range della famiglia M. POCO M8 5G è stato confermato ufficialmente con un design fresco (ma familiare) ed un corpo sottile: ecco quando arriverà e cosa sappiamo finora – grazie ai leak.

POCO M8 5G: ufficiale la data di presentazione del nuovo mid-range

Crediti: POCO

La presentazione di POCO M8 5G è fissata per il prossimo 8 gennaio: si tratta di un dispositivo Global ma per ora il lancio è confermato solo in India. Inoltre al momento POCO ha svelato solo la versione base, ma da indiscrezioni precedenti è emersa anche l’esistenza di un modello Pro.

Oltre a puntare sul rapporto qualità/prezzo, a questo giro la costola di Xiaomi ha deciso di favore anche l’estetica. La stessa azienda ha confermato che si tratterà dello smartphone più sottile della sua fascia di prezzo, con uno spessore di 7,35 mm (ed un peso intorno ai 178 grammi).

I leak finora: cosa sappiamo del nuovo POCO

Sia POCO F8 che il fratello maggiore Pro sono già stati protagonisti di leak: il nuovo smartphone dovrebbe attingere sia da Redmi Note 15 5G cinese che Global, almeno secondo quanto emerso finora. Di seguito trovate la presunta scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni.