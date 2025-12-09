POCO F8 Pro e F8 Ultra: migliori cover, pellicole e accessori

I nuovi modelli di punta di POCO sono arrivati in Italia con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e l’audio in collaborazione con Bose, e ancora una volta si tratta di due campioni dal rapporto qualità/prezzo al top. Se avete scelto di affidarvi a POCO F8 Pro e F8 Ultra, allora ecco una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online – per la massima protezione del vostro nuovo dispositivo!

Migliori cover, pellicole e accessori per POCO F8 Pro e F8 Ultra

Scopri dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per i nuovi POCO F8 Pro e F8 Ultra. N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

POCO F8 PRO & F8 ULTRA – SCHEDA TECNICA & PREZZO – RECENSIONE

Amazon

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web!

POCO F8 Pro

Afikyutu Cover per Xiaomi POCO F8 Pro, Custodia Matte Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta, Nero Sottile Leggero Protettiva Custodia 9,49€ Compra Ora Amazon.it Fitudoos Cover per Xiaomi Poco F8 Pro, Compatibile Con MagSafe, Custodia protettiva antiurto per cellulare, anti-ingiallimento, anti-olio e anti-graffio... 15,99€ 10,99€ Compra Ora Amazon.it Ebzzliy Cover per Xiaomi POCO F8 Pro, Pelle Premium Portafoglio Slot per Schede Chiusura Magnetica Custodia, Antiurto Case, Nero 9,89€ Compra Ora Amazon.it Wookfiss Custodia per Xiaomi POCO F8 Pro Cover, [Fibra di Carbonio] Morbido Silicone TPU Custodia, Anti Scivolo Antigraffio Case per Xiaomi POCO F8 Pro -Nero 9,98€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Cover Magnetica per Xiaomi POCO F8 Pro Custodia con MagSafe con Pellicola Protettiva Vetro Temperato, Silicone Morbido + Acrilico Ghiacciato Coque,... 10,99€ Compra Ora Amazon.it COMAKU Cover Custodia Case per Xiaomi Poco F8 Pro, Ultra Sottile Morbido TPU Silicone Antiurto Anti-Graffio Protezione Copre - Nero 9,99€ Compra Ora Amazon.it Funrae Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Poco F8 Pro 5G, 2 Pezzi Pellicola Fotocamera e 2 Pezzi Pellicola Protettiva, 9H HD Anti Graffi Trasparente... 9,99€ 8,99€ Compra Ora Amazon.it Heioloo [2 Pezzi Vetro Temperato per Xiaomi POCO F8 pro, [2+2 Pezzi ] Pellicola Protettiva con Pellicola Fotocamera, Senza Bolle, 9H Durezza, Anti Graffi,... 10,99€ Compra Ora Amazon.it Bihizei Vetro Temperato per Xiaomi POCO F8 Pro, 2 Pezzi Pellicola Protettiva e 2 Pezzi Pellicola Protettiva Fotocamera Posteriore, 9H Anti Graffi HD... 9,98€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 09/12/2025 15:07

POCO F8 Ultra

Heioloo Cover per Xiaomi POCO F8 Ultra Custodia per Assorbimento degli Urti Sottile Morbida in Silicone TPU Protettiva [Protezione da Caduta] + [1 Pezzi]... 11,98€ 10,98€ Compra Ora Amazon.it Ebzzliy Cover per Xiaomi POCO F8 Ultra, Pelle Premium Portafoglio Slot per Schede Chiusura Magnetica Custodia, Antiurto Case, Nero 10,29€ Compra Ora Amazon.it STARRYNOVA Custodia per anello compatibile con Xiaomi Poco F8 Ultra – Crystal Clear Case Silicone Quattro Angoli Anticaduta TPU Case 360 Gradi Stand Custodia... 14,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Cover Magnetica per Xiaomi POCO F8 Ultra Custodia con MagSafe con Pellicola Protettiva Vetro Temperato, Silicone Morbido + Acrilico Ghiacciato... 11,99€ Compra Ora Amazon.it Wookfiss Custodia per Xiaomi POCO F8 Ultra Cover, [Fibra di Carbonio] Morbido Silicone TPU Custodia, Anti Scivolo Antigraffio Case per Xiaomi POCO F8 Ultra... 9,98€ Compra Ora Amazon.it COMAKU Cover per Xiaomi Poco F8 Ultra, Ultrasottile PU + TPU Silicone Antiscivolo Antiurto Case Con Texture Bumper Custodia Cover - Blu 9,99€ Compra Ora Amazon.it FDHYFGDY Cover Magnetica per Xiaomi Poco F8 Ultra Custodia, Cover in PC Ultrasottile e Antigraffio+Silicone Morbido Antiscivolo Sul lato, Antiscivolo e... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Funrae Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Poco F8 Ultra 5G, 2 Pezzi Pellicola Fotocamera e 2 Pezzi Pellicola Protettiva, 9H HD Anti Graffi Trasparente... 9,99€ 8,99€ Compra Ora Amazon.it Heioloo [2 Pezzi Vetro Temperato per Xiaomi POCO F8 Ultra, [2+2 Pezzi ] Pellicola Protettiva con Pellicola Fotocamera, Senza Bolle, 9H Durezza, Anti Graffi,... 13,19€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 09/12/2025 15:07

eBay

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di eBay!

2 pezzi custodia morbida protezione armatura guscio protezione casa per Poco F8 Pro F8Pro 5,54€ Compra Ora eBay Per Xiaomi Poco F8 Pro, Custodia Supporto Anello Armatura Ibrida di Lusso KickStand 20,96€ Compra Ora eBay Per Xiaomi Poco F8 Pro, Custodia Armatura Ibrida in Pelle Retrò di Lusso 16,77€ Compra Ora eBay Per XIAOMI POCO F8 PRO/F8 ULTRA, Custodia Paracolpi Hybird Armatura Metallo Alluminio 11,16€ Compra Ora eBay Per XiaoMi POCO F8 PRO/F8 ULTRA, custodia magnetica di lusso in acrilico 9,75€ Compra Ora eBay Custodia posteriore in pelle PU opaca per Xiaomi Poco F8 Ultra Pro F7 F6 X7 Pro X6 X5 6,97€ Compra Ora eBay Custodia per Xiaomi Poco F8 Ultra/Pro F7 F6 X7 X6 custodia cellulare case PU leather cover 7,06€ Compra Ora eBay 2x Pellicola Protettiva per Poco F8 Pro Protezione opaco Vetro Flessibile 9H 14,95€ Compra Ora eBay 2x Pellicola Protettiva per Poco F8 Pro Protezione Vetro Flessibile 9H dipos 14,79€ Compra Ora eBay 4x Pellicola Protettiva per Poco F8 Pro Protezione Schermo Antiriflesso dipos 13,49€ Compra Ora eBay 2x Pellicola Protettiva per Poco F8 Ultra Protezione opaco Vetro Flessibile 9H 14,95€ Compra Ora eBay 4x Pellicola Protettiva per Poco F8 Ultra Protezione Schermo Antiriflesso dipos 13,49€ Compra Ora eBay

AliExpress

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di AliExpress!

For Xiaomi Poco F8 Ultra F8 Pro 5G Redmi K90 Pro Max Case TPU Soft Silicone Transparent Magnetic Cover Camera Protection Shell 4,60€ Compra Ora Aliexpress For Magsafe Wireless Charging Matte Frosted Case For Xiaomi 14 15 15T 13T 14T Pro Poco X6 F6 F8 F7 M6 X7Pro c85 Shockproof Cover 4,10€ Compra Ora Aliexpress For PocoX7 F8 Ultra M7 Pro F7 5G 4G Case Magnet Leather Smooth Wallet Book Funda Xiaomi Poco X7 Pro Case Mi C85 8F 7X Flip Cover 6,49€ 6,25€ Compra Ora Aliexpress Nillkin for Xiaomi POCO F8 Ultra F8 Pro F7 Ultra F7 Pro X7 Pro X7 Super Frosted Shield Pro PC+TPU Hard Protection Back Cover 8,83€ 8,39€ Compra Ora Aliexpress Case For Xiaomi POCO F8 Ultra Pro Electroplated Transparent Four-Corner Stand with Magnetic Back Cover For POCO F 8 Pro Funda 4,17€ Compra Ora Aliexpress For POCO F8 Ultra F8 Pro Case New Skin-friendly Liquid Silicone TPU Anti-stain Anti-drop Cover For XiaoMi POCO F8Ultra Funda 5,39€ 5,12€ Compra Ora Aliexpress Ultra Thin Heat Dissipation Full Lens Glass Protector Phone Case For Redmi K90 Pro Max POCO F8 Pro Ultra PC Protect Cover Funda 9,27€ 4,40€ Compra Ora Aliexpress For Xiaomi Poco F8 Ultra F8 Pro Case Hard PC carbon fibre Slim Protective Back Cover Cases For Mi Poco F8Ultra 5G Phone Shell 6,20€ Compra Ora Aliexpress Case for Xiaomi POCO F8 Ultra Pro Deluxe Electroplated PC Fabric Texture Magnetic Back Cover for POCO F 8 Pro Wireless Charging 8,44€ Compra Ora Aliexpress Case for Xiaomi Poco F8 Pro Ultra F7 Ultra Pro 5G funda bamboo wood pattern Leather back cover for poco f8 ultra pro f7 pro case 9,33€ 4,34€ Compra Ora Aliexpress For Xiaomi POCO F8 Ultra Case Hard PC+PU Fashion Camera Lens Protective Back Cover Case For Xiaomi POCO F8 Pro F8Ultra Shell 6,32€ 6,14€ Compra Ora Aliexpress 2.5D 9H Clear Tempered Glass for Xiaomi POCO F8 Ultra Pro Screen Protector Film Camera Lens for Xiaomi POCOF8 Ultra 4,25€ Compra Ora Aliexpress NILLKIN For POCO F8 Ultra F8 Pro H + Pro Series Screen Tempered Glass 9H Anti Explosion Screen Protector Film 8,83€ 8,12€ Compra Ora Aliexpress Full Glue For Xiaomi POCO F8 Pro Screen Glass 6.59"Protector 9H Clearly Anti-Scratch Tempered glass 4/3/2/1PCS 3,52€ 3,42€ Compra Ora Aliexpress

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.