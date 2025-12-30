Aspettando i saldi di Capodanno di AliExpress: POCO F7 costa meno di 300€!

La versione da 12/256 GB di POCO F7 scende a soli 287€ grazie alle offerte di AliExpress: siamo nella fase di riscaldamento in vista dei saldi di Capodanno, il cui inizio è fissato per il 1° gennaio. Mancano pochissimi giorni all’evento promozionale di inizio anno, ma gli sconti sono già attivi su vari prodotti!
POCO F7 in offerta lampo su AliExpress: inizia la fase di riscaldamento in vista dei saldi di Capodanno
Se volete saperne di più su POCO F7 potete dare un’occhiata alla nostra recensione. Comunque a 287€ è un affare visto il prezzo medio in circolazione nel momento in cui scriviamo, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di AliExpress! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scheda tecnica
- dimensioni e peso – 163,1 x 77,93 x 7,98 mm per 219 grammi
- certificazione IP66/IP68/IP69
- display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, luminosità di picco fino a 3.200 nit e PWM Dimming da 3.840 Hz, protezione Gorilla Glass 7i
- Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,0 GHz – Cortex-A720
- GPU Adreno 825
- 12 di RAM LPDDR5X
- 256/512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile
- batteria da 6.500 mAh (Europa) o da 7.750 mAh (India) con ricarica rapida da 90W e inversa da 22.5W
- fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5) con IMX882, OIS e ultra-wide + Xiaomi AISP 2.0
- selfie camera da 20 MP (f/2.2)
- Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Android 15 con HyperOS 2
