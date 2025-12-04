Samsung e Huawei hanno sdoganato i TriFold: ora tocca a Xiaomi?

Il settore degli smartphone tradizionali sta vivendo un momento di stasi in termini di innovazione tecnica, con la stragrande maggioranza delle migliorie concentrate nel comparto fotografico e nelle nuove batterie al silicio-carbonio, sempre più capienti.

Nel frattempo il mercato dei pieghevoli si è fatto più solido, complice la fiducia negli utenti generata da un lavoro costante da parte dei brand. Il risultato sono i foldable di ultima generazione, sottile e robusti, ma anche l’avvento dei tri-pieghevoli.

Si tratta ancora di dispositivi atipici ma dopo Samsung e Huawei la prossima azienda a saltare sul carro dei TriFold potrebbe essere Xiaomi.

Xiaomi MIX TriFold potrebbe essere in arrivo: dopo i rumor si aggiunge anche una certificazione

Galaxy Z TriFold – Crediti: Samsung

Di recente è stato certificato un nuovo smartphone con la sigla 2608BPX34C. Non ci sono ancora dettagli sul nome commerciale ma il numero di modello non sembra far parte di nessuna serie nota. Di conseguenza si ipotizza che si tratti del primo TriFold di Xiaomi, un dispositivo di cui si hanno notizie fin dal lontano 2018.

La casa di Lei Jun è al lavoro sul suo tri-pieghevole da tantissimo tempo ma chiaramente ora queste tecnologie sono molto più mature. Questo misterioso smartphone è già comparso in delle foto dal vivo – sotto forma di prototipo – e in brevetti con immagini.

I piani di Xiaomi sono proseguiti fino ad oggi e i tempi sembrano maturi visto il debutto di Huawei Mate XT e Samsung Galaxy Z TriFold. Ricordiamo che a giugno è stato avvistato un dispositivo della casa cinese dal nome in codice Pandora: potrebbe trattarsi di un precedente prototipo del terminale pieghevole.

Il 2026 di Xiaomi: cosa aspettarsi lato foldable

Brevetto TriFold Xiaomi del 2024 – Crediti: 91mobiles

Un report pubblicato di recente ha evidenziato un calo del 54% nelle spedizioni dei pieghevoli di Xiaomi. Ciò non stupisce dato che attualmente manca all’appello un nuovo foldable di punta: il brand è diventato meno competitivo in questo segmento ma forse c’è qualcosa di grosso che bolle in pentola.

Il prossimo pieghevole “a libro” potrebbe far parte della gamma principale ed arrivare come Xiaomi 17 Fold. Inoltre sempre nel 2026 sarebbe previsto anche Xiaomi MIX Flip 3 – non sappiamo se ci sarà un cambio di nome.

A questo punto non è da escludere che l’azienda abbia in programma un ritorno in grande stile con tanto di annuncio del presunto Xiaomi MIX TriFold, in un formato inedito per il brand.