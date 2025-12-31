Xiaomi MIX 5 si farà: non poteva mancare il leak di fine anno

Nel corso degli ultimi anni si è parlato ciclicamente del prossimo Xiaomi MIX 5. Il flagship non è mai passato dalla mente dei Mi Fan di lunga data ma la casa di Lei Jun sembra averlo messo nel dimenticatoio.

La fine di questa lunga e straziante attesa potrebbe terminare durante il prossimo anno: un insider cinese stuzzica gli appassionati e svela quella che dovrebbe essere la caratteristica principale del top di gamma.

Capodanno sta arrivando e con il 2026 tornano le indiscrezioni su Xiaomi MIX 5: la serie sperimentale continuerà il prossimo anno?

Il 2021 è stato un anno cruciale per la serie MIX, che ha segnato un nuovo inizio ma anche la fine. Xiaomi MIX 4 – primo modello del brand con una fotocamera sotto il display – è stato l’ultimo smartphone della serie e il suo successore latita tutt’ora.

Quello stesso anno ha visto il debutto di Xiaomi MIX Fold, il primo pieghevole della compagnia: la serie di foldable è in pausa dal quarto capitolo, uscito a luglio del 2024.

La famiglia MIX ha sempre rappresentato gli outsider di Xiaomi: dispositivi “sperimentali”, dotati di funzionalità e caratteristiche inedite per il resto dei modelli del brand. Non sono mancati telefoni d’avanguardia, come il primissimo Xiaomi Mi MIX (indimenticabile) e il concept Mi MIX Alpha.

Nonostante la sua importanza, la serie principale è ferma dal 2021 ma le cose dovrebbero cambiare dal prossimo anno.

La novità del Face ID sotto il display

MIX Fold 4 – Crediti: Xiaomi

Il 2026 vedrebbe il ritorno dell’iconica gamma con il lancio di Xiaomi MIX 5: secondo le varie indiscrezioni dalla Cina si tratterebbe del primo smartphone del brand con lo sblocco facciale 3D sotto il display. La selfie camera sarebbe nuovamente integrata sotto lo schermo, con l’aggiunta della sensoristica dedicata al Face ID.

Inoltre il lancio dovrebbe avvenire in anticipo rispetto ad iPhone 18 Pro, ossia il primo modello di Cupertino con Face ID sotto il display.

In base a quanto emerso di recente, un produttore anonimo sarebbe al lavoro su un telefono con un pannello Micro Quad Curved con Under Screen Camera e riconoscimento facciale 3D. Tutto si ricollega a Xiaomi MIX 5 ma per ora si tratta ancora di voci di corridoio e manca una conferma da parte della casa madre.

In merito al prossimo smartphone pieghevole, l’azienda starebbe valutando un cambio di strategia con il passaggio dalla gamma MIX a Xiaomi 17 Fold.