Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app HyperOS e MIUI | Download Dicembre 2025

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre – Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche HyperOS (e la MIUI) di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all’esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l’esperienza software che offre alla propria community.
Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano.
In questa pagina potete recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app HyperOS e MIUI di Xiaomi. Di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l’ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo sarete certi di avere l’ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.
Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app
Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema.
Tuttavia spesso vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.
Trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Vista la mole di contenuti non ci è possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione.
Quindi, qualora l’aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.
LEGGI ANCHE:
HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download
|Lista app
|Versione
|Scarica
|Accessibilità
|7.4.2
|Scarica
|7.3.0.00.0.AI (China)
|Scarica
|Accessibility Menu
|16
|Scarica
|AI Portraits
|2.0.0.6
|Scarica
|1.0.0.3 (Global)
|Scarica
|AIToolbox
|1.0.6
|Scarica
|Always-On Display/Lock screen editor
|RELEASE-2245.1.0.0-08131055
|Scarica
|DEV-2312.2.0.1-11172116
|Scarica
|2247.0.1.0-09031031 (Pad)
|Scarica
|2128.4.2.1-05272026 (MIX Flip)
|Scarica
|AppFinder
|1.5.6
|Scarica
|App Vault
|13.60.7 (MIUI 13 e successive)
|Scarica
|12.62.0 (MIUI 11/12/12.5)
|Scarica
|25.30.37-10231944 (China)
|Scarica
|Application Extension Service
|1.4.6
|Scarica
|Basic Daydreams
|14
|Scarica
|Battery and Performance
|4.2.00
|Scarica
|Battery Warning (MediaTek)
|16
|Scarica
|Bluetooth
|14
|Scarica
|Bokeh
|2.0.31.8.1
|Scarica
|2.1.0.1.0 (Global)
|Scarica
|Bookmark Provider
|16
|Scarica
|Browser
|20.3.50915
|Scarica
|Bullet Screen Notification
|3.0.0.250219
|Scarica
|Bussola (Compass)
|16.2.5.1
|Scarica
|CAJViewer PC
|3.0.2
|Scarica
|Calcolatrice
|16.1.1
|Scarica
|Calendario
|17.0.7 (Global)
|Scarica
|17.0.6.2 (China)
|Scarica
|Calendar Storage
|15.0.1.0
|Scarica
|Call Recorder
|14
|Scarica
|Camera Extensions Proxy
|16
|Scarica
|CameraMind
|1.0.0
|Scarica
|Camera Tools
|25.09.16.20.0
|Scarica
|CarrierDefaultApp
|14
|Scarica
|Carrier Configure
|6.0.1
|Scarica
|Carrier Services
|15.1.9
|Scarica
|CIT
|1.2.8
|Scarica
|Cleaner
|1017.1.251107.release
|Scarica
|Cloud
|1.12.0.6.83
|Scarica
|CloudSim
|1.2.4
|Scarica
|Content Center
|7.9.03.0550
|Scarica
|Credetial Manager
|1.0.7
|Scarica
|DigitalKey
|13.0.38
|Scarica
|FactoryKit Test
|22.0.0
|Scarica
|Feedback
|17.0.3.0
|Scarica
|FIDO UAF1.0 ASM
|220231228
|Scarica
|File Manager
|V1-250022
|Scarica
|8.0.1.9 (China)
|Scarica
|Floating Windows
|14
|Scarica
|Fotocamera (Camera)
|6.3.000840.2 (funziona su alcuni modelli)
|Scarica
|5.3.001330.0 (funziona su alcuni modelli)
|Scarica
|Fused Location Provider
|16.2025.1.20
|Scarica
|Galleria
|4.3.0.50
|Scarica
|4.1.0.9 (AI)
|Scarica
|4.3.0.50 (Global)
|Scarica
|Galleria Editor
|2.0.9.1
|Scarica
|2.1.0.5 (Global)
|Scarica
|Gamebox
|1.0.0.500
|Scarica
|Game Turbo
|2.0.1
|Scarica
|GetApps
|4.103.1
|Scarica
|39.8.1.0
|Scarica
|GoLauncher
|3.3.4
|Scarica
|Health
|3.0.374
|Scarica
|HTML Viewer
|16
|Scarica
|HyperPhone
|15.0.2
|Scarica
|Hyper XiaoAi
|7.8.50.1517
|Scarica
|Impostazioni (Settings)
|15.03.1103.10 (Phone)
|Scarica
|15.00.0722.00 (Pad)
|Scarica
|15.00.0407.01 (Fold)
|Scarica
|Indus Services
|600-10.2.0.0-IAS
|Scarica
|Input Settings
|1.0.2309270920
|Scarica
|Launcher (System Launcher)
|RELEASE-6.01.02.1877-11271706
|Scarica
|Live Wallpaper Picker
|14
|Scarica
|Log Generator
|1.3.5
|Scarica
|LPA
|4.0.2.1
|Scarica
|V13_20250527_t1
|Scarica
|Media Viewer
|2103251101
|Scarica
|2103251006 (Global)
|Scarica
|Messaggi
|16.0.2.70 (solo MIUI China)
|Scarica
|17.0.1.6 (Global)
|Scarica
|Meteo (Weather)
|17.0.3.3
|Scarica
|17.0.3.11 (Global)
|Scarica
|Mi AI
|7.8.5.0419
|Scarica
|Mi AI Call Assistant
|6.0.2
|Scarica
|Mi AI Engine – Xiaomi HyperAI Engine
|3.3.4
|Scarica
|3.2.1-beta-release
|Scarica
|Mi AI Translate
|5.6.0.80
|Scarica
|2.1.1
|Scarica
|Mi AI Subtitles
|5.9.1.40
|Scarica
|Mi Canvas
|3.0.9
|Scarica
|Mi Coin
|2.9.5
|Scarica
|1.12.14 (Global)
|Scarica
|Mi Community
|5.5.1
|Scarica
|Mi Connect
|5.0.310.10
|Scarica
|Mi Credit
|1.1.0.821
|Scarica
|Mi Ditto
|0.6.7 (GL)
|Scarica
|7.5.4 (CN)
|Scarica
|Mi Drive
|1.12.0.7.70
|Scarica
|Mi Find Device
|20.1.51
|Scarica
|Mi Fitness (Xiaomi Wear)
|3.40.1
|Scarica
|Mi Game AI Service
|1.5.1.4.2.2
|Scarica
|Mi Home
|7.7.702
|Scarica
|Mi Home (Beta)
|7.3.504
|Scarica
|Mi Home Plus
|0.8.3
|Scarica
|Mi Live
|5.16.062
|Scarica
|Mi Macro
|2.2.8.S
|Scarica
|Mi Monitor
|1.1.40
|Scarica
|Mi Mover
|4.5.3.4
|Scarica
|Mi Quick Apps Service Framework
|1.30.7.2
|Scarica
|Mi Roaming
|8.1.4
|Scarica
|Mi Secure Keyboard
|3.5.3
|Scarica
|Mi Smart Cards
|25.09.15.1.f
|Scarica
|Mi Store
|3.25.6
|Scarica
|Mi Store System Components
|3.0.1.20250225
|Scarica
|Mi Trust Service
|1.2.250226
|Scarica
|Mi Video
|2022070100
|Scarica
|Mi Wallpaper
|5.3.2.1-ALPHA-11242323
|Scarica
|6.1.2-flip-ALPHA-09021242
|Scarica
|Mi Wallpaper Carousel
|3.99.6 (per MIUI)
|Scarica
|25100117 (per HyperOS)
|Scarica
|Mi Wi-Fi
|5.9.0
|Scarica
|Mint Browser
|3.9.3
|Scarica
|Mint Launcher
|1.1.4.10
|Scarica
|MiraVision
|14
|Scarica
|MIUI Biometric
|1.36.1-A140026
|Scarica
|MIUI Launcher Go
|2.9.2
|Scarica
|Modem Test Tools
|13
|Scarica
|Musica
|6.4.19i
|Scarica
|MusicFX
|1.4
|Scarica
|Network Location Provider
|16.2025.8.22
|Scarica
|NFC Service
|16
|Scarica
|Note
|2.3.1.3
|Scarica
|Notifiche
|1.1.8.62
|Scarica
|Orologio (Clock)
|17.27.0
|Scarica
|Orologio (2)
|1.2.1go
|Scarica
|Performance Mode
|14
|Scarica
|Phone Services
|13
|Scarica
|POCO Launcher 2.0
|6.01.02.1772-11071516
|Scarica
|4.39.14.7602-12102058 (solo HyperOS 1)
|Scarica
|PreSale
|3.3.11
|Scarica
|Print Spooler
|16
|Scarica
|Provision
|14
|Scarica
|Quick Ball
|16.0.1.0.1
|Scarica
|Radio FM
|2.13.02.111820i
|Scarica
|Radio FM Service
|23.0.7
|Scarica
|Rear Display
|RELEASE-1.0.2509092026
|Scarica
|Registratore audio (Recorder)
|7.7.1
|Scarica
|Registratore schermo (Screen Recorder)
|4.15.2.4.1
|Scarica
|Scanner
|15.9.41
|Scarica
|Screenshot
|1.5.3.39-09060056
|Scarica
|Security Core Component
|2.5.2-20250815.0
|Scarica
|1.1.2-15-231110 (MIUI Pad)
|Scarica
|Sensor Test Tool
|3.54
|Scarica
|Sicurezza (Xiaomi Security)
|11.9.1-251031.1.1
|Scarica
|10.9.5-250703.1.1.pad (MIUI Pad)
|Scarica
|SIM Toolkit
|16
|Scarica
|ShareMe
|3.47.03
|Scarica
|Smart Cards Web Extension
|24.10.10.1
|Scarica
|Super Wallpapers – Earth
|ALPHA-2.6.574-08211504-ogl-64
|Scarica
|Super Wallpapers – Geometry
|ALPHA-2.7.573-08282000-vulkan
|Scarica
|Super Wallpapers – Mars
|ALPHA-2.6.573-08281959-ogl-64
|Scarica
|Super Wallpapers – Moon
|ALPHA-2.6.574-08211502-ogl-64
|Scarica
|Super Wallpapers – Saturn
|ALPHA-2.6.572-08021805-ogl-64
|Scarica
|Super Wallpapers – Snow Mountain
|ALPHA-2.6.572-07311113-ogl-64
|Scarica
|System Apps Updater
|25.10.16.854
|Scarica
|System Features Plug-in
|3.1.9-3-251112
|Scarica
|3.1.2-3-250905 (MIUI Pad)
|Scarica
|SystemHelper
|3.0.1-20241118
|Scarica
|System Helper Service
|1.0
|Scarica
|System Quality Monitoring
|0.9.5
|Scarica
|System SDK
|1.20.2.5-13
|Scarica
|System Security Components
|2.5.5-20251021.0
|Scarica
|System Service Plugin
|9.12.03-250829.0.1
|Scarica
|System UI
|20250121.0
|Scarica
|System UI Plug-in
|17.0.3.0.1
|Scarica
|Taplus
|4.0.7
|Scarica
|Telecomando
|6.3.5G
|Scarica
|Telefono e Rubrica (solo China)
|13
|Scarica
|Third party app problems
|5.7 (Global)
|Scarica
|UIReporter
|3.3.0
|Scarica
|VoiceAIRef
|1.0.0
|Scarica
|Voice Unlock (com.mediatek.voiceunlock)
|16
|Scarica
|Wallpaper & Style
|14
|Scarica
|XiaoAi Edge Engine
|0.2
|Scarica
|XiaoAi Recommendation
|0.1.6
|Scarica
|Xiaomi Account
|R-25.10.23.00
|Scarica
|Xiaomi Analytics
|6.19.0
|Scarica
|1.7.0
|Scarica
|Xiaomi Aon
|5.0.84
|Scarica
|Xiaomi Auto Connected
|1.0.4-2024041919
|Scarica
|Xiaomi Backup
|7.0.0.8-OS3
|Scarica
|Xiaomi Bullet Screen Notification
|3.0.0.240821
|Scarica
|Xiaomi CameraTools
|25.07.03.16.0
|Scarica
|Xiaomi CarWith
|3.6.2-20250804
|Scarica
|Xiaomi Car Connected Service
|2.0.11-2024081221
|Scarica
|Xiaomi Clipboard and Frequent Phrases
|4.7.0
|Scarica
|Xiaomi Cloud
|1.12.0.5.26
|Scarica
|Xiaomi Cloud Backup
|1.12.1.6.42.0
|Scarica
|Xiaomi Cloud Sync
|1.12.0.1.20
|Scarica
|Xiaomi Community
|5.6.0
|Scarica
|Xiaomi Device Interconnectivity Services (MIUI+)
|17.00.08
|Scarica
|17.0.0.3.2508051719
|Scarica
|16.00.35 (Global)
|Scarica
|Xiaomi Earphones
|15-3.2-3-20251117 (251117)
|Scarica
|Xiaomi Family Guard
|3.12.05.28
|Scarica
|3.12.03.12 (pieghevoli)
|Scarica
|Xiaomi Frequent phrases
|3.6.5
|Scarica
|Xiaomi Games
|13.12.0.300
|Scarica
|Xiaomi Game Service
|1.5.1.1.5.1
|Scarica
|Xiaomi Giochi (Game Center)
|3.8.6
|Scarica
|Xiaomi GPU Driver Updater
|1.2.1
|Scarica
|Xiaomi Heart Rate
|1.0.24.0
|Scarica
|Xiaomi HomeLayout
|3.1.0.58
|Scarica
|Xiaomi Input Settings
|1.0.2309051646
|Scarica
|Xiaomi Interconnectivity Services
|17.1.1.1.2510132013 (Global)
|Scarica
|Xiaomi Joyose
|2.4.76
|Scarica
|Xiaomi Mall
|5.26.0.20240683.b.1
|Scarica
|Xiaomi My Services
|1.3.0
|Scarica
|Xiaomi Package Installer
|5.3.8.0.0-20251015
|Scarica
|3.5.6
|Scarica
|Xiaomi PC Frame
|3.0.1
|Scarica
|Xiaomi PC Mode
|12.1.208.5
|Scarica
|Xiaomi Permissions
|1.9.0
|Scarica
|Xiaomi Recording Assistant
|16.3.1
|Scarica
|Xiaomi Remote Control
|4.3.4
|Scarica
|Xiaomi Scribe
|1.0.2403211603
|Scarica
|Xiaomi Search
|12.2.0.11143
|Scarica
|Xiaomi Service Framework
|7.4.56 (China)
|Scarica
|6.2.0 (Global)
|Scarica
|Xiaomi Services & Feedback
|15.0.0.7
|Scarica
|Xiaomi Services Framework
|6.1.7-G
|Scarica
|Xiaomi Share
|3.8.0
|Scarica
|3.8.1 (Global)
|Scarica
|Xiaomi SIM Activation Service
|25.09.06-R
|Scarica
|Xiaomi Smart Service
|2025.09.19.12
|Scarica
|Xiaomi Speaker
|2.4.55
|Scarica
|Xiaomi Themes Store
|22.0
|Scarica
|Xiaomi Temi (Themes)
|10.5.0.5
|Scarica
|4.5.0.2 (AI)
|Scarica
|3.0.2.23-global (Global)
|Scarica
|2.7.8.10-pad-global
|Scarica
|Xiaomi TV+
|3.7.4
|Scarica
|Xiaomi Updater
|9.1.3
|Scarica
|Xiaomi Wallet
|6.94.1.5424.2611
|Scarica
|Wake with Voice
|7.0.0.16 (Qualcomm)
|Scarica
|7.0.0.16 (MediaTek)
|Scarica
|8.0.0.18 (Xiaomi)
|Scarica
|Wallpaper Backup
|16
|Scarica
|Wallpaper Cropper
|16
|Scarica
|Wallpaper & Style
|13
|Scarica
|Wireless Display Extension
|2.0.2.7
|Scarica
|WPS Office PC
|3.4.1
|Scarica
