Ora è possibile provare Xiaomi MiMo, il nuovo rivale di ChatGPT

Xiaomi ha compiuto un passo da gigante nel campo dell’AI: dopo l’annuncio di MiMo ora è arrivato il momento del lancio ufficiale di MiMo-V2-Flash. Il nuovo modello linguistico, efficiente e ultra-veloce, è stato progettato per eccellere in scenari complessi come ragionamento, codifica e funzioni agentive.

MiMo non è solo uno strumento per sviluppatori, ma è anche un assistente per le attività quotidiane, con funzionalità tipiche di un chatbot. Per consentire a chiunque di provarlo in prima persona, Xiaomi ha lanciato una piattaforma web AI in stile ChatGPT, chiamata Xiaomi MiMO Studio, alimentata dal nuovo modello.

Xiaomi si lancia nel settore dell’AI e annuncia MiMO Studio e MiMo-V2-Flash: tutte le novità e i prezzi

MiMo-V2-Flash è un modello MoE (Mixture-of-Experts) sviluppato internamente da Xiaomi, pensato specificamente agire come un agente intelligente. Sebbene il modello vanti un totale impressionante di 309 miliardi di parametri, esso opera in modo eccezionalmente efficiente, attivando solo 15 miliardi di parametri per l’inferenza.

L’efficienza è resa possibile in parte da una innovativa architettura Hybrid Attention. MiMo-V2-Flash è addestrato nativamente su un contesto di 32.000 token, con la capacità di scalare fino a 256.000 token. Ciò lo rende particolarmente adatto per compiti che richiedono ragionamento, generazione di codice e funzioni agentive multi-step.

Nonostante sia un modello open-source, MiMo-V2-Flash è estremamente competitivo. Le rivelazioni tecniche di Xiaomi indicano che il modello si colloca tra i primi due modelli di IA open-source al mondo in vari benchmark. Le sue capacità di programmazione e logica superano quelle di tutti gli altri modelli open-source e sono paragonabili a quelle dei modelli a codice chiuso.

Il vero punto di svolta, soprattutto per gli sviluppatori e le aziende, è il costo. Xiaomi afferma di aver ridotto il costo di inferenza a circa il 2,5% rispetto ai modelli chiusi comparabili, e allo stesso tempo la velocità di generazione è raddoppiata. In sostanza, MiMo-V2-Flash è un’opzione molto pratica per chi necessita di IA scalabile senza incorrere in elevati costi operativi.

Per gli sviluppatori che desiderano integrare MiMo-V2-Flash nelle proprie applicazioni, l’accesso tramite API è altamente competitivo: il costo è di 0,10$ per milione di token di input e 0,30$ per milione di token. Inoltre, Xiaomi sta offrendo un periodo limitato in cui l’utilizzo delle API è gratuito, incoraggiando i test e l’integrazione in app di terze parti.

Il lancio di MiMO Studio e l’introduzione di MiMo-V2-Flash segnano un’evoluzione significativa per Xiaomi oltre il mercato degli smartphone, lanciando la sfida a giganti del calibro di Google, OpenAI e DeepSeek.

Per provare la nuova piattaforma AI Studio potete dare un’occhiata a questo sito ufficiale: tuttavia nel momento in cui scriviamo non risulta disponibile, ma è probabile che tornerà attivo successivamente. Per le API, invece, questo è il link dedicato.