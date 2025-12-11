Il segreto per l’aria sempre pulita? Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 purifica e sterilizza

Dopo il lancio in Cina, Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 arriva anche nei mercati Global – Italia compresa. Il nuovo device intelligente si integra nell’ecosistema della casa di Lei Jun, rilevando il livello della qualità dell’aria tramite un sistema aggiornato a 5 sensori e purificando l’ambiente con varie tecnologie – tra cui la sterilizzazione UVC.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6: caratteristiche, prezzo e disponibilità del nuovo purificatore, ora in Italia

Crediti: Xiaomi

Il nuovo purificatore Xiaomi serve principalmente a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni della tua casa. Il dispositivo utilizza un sistema di purificazione a 5 strati per filtrare diversi tipi di inquinanti; rimuove efficacemente le particelle sottili come PM2.5 e PM1 (le più piccole e dannose), polline e fumo passivo. Il suo CADR per le particelle è di circa 443 m3/h.

Grazie ai carboni attivi di alta qualità assorbe e neutralizza gas nocivi come la formaldeide (comune in case appena ristrutturate o con mobili nuovi) e i composti organici volatili totali (TVOC). Inoltre rimuove gli allergeni tra cui peli di animali domestici, polline e acari della polvere.

Per la massima igiene, Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 include un sistema di sterilizzazione con luce UV, per eliminare efficacemente batteri e virus. È presente uno strato con ioni negativi, per rinfrescare la casa con aria sempre pulita.

Crediti: Xiaomi

Trattandosi di un dispositivo smart si integra con l’ecosistema di Xiaomi tramite l’app del brand cinese; in questo modo è possibile monitorare in tempo reale la qualità dell’aria, programmare il funzionamento del purificatore e controllarlo da remoto – tutto direttamente da smartphone.

Infine segnaliamo la presenza di un sistema a cinque sensori, in grado di rilevare efficacemente livelli di PM1, PM2.5, polveri (particelle grossolane come il polline), temperatura e umidità. Il display LED a colori permette di visualizzare tutti i dettagli della qualità dell’aria.

Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 è stato lanciato in Cina nei mesi scorsi, per poi fare capolino in Italia da pochissimo – al prezzo di 199€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

