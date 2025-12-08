Xiaomi cresce nel mercato dei tablet: qual è il segreto del successo

Il mercato globale dei tablet ha mostrato un andamento variegato nel terzo trimestre del 2025, ma una tendenza è emersa con chiarezza: Xiaomi sta vivendo un momento positivo, con una crescita di tutto rispetto.

Secondo una recente analisi di Counterpoint, mentre Apple ha mantenuto la leadership di settore, Xiaomi ha registrato una crescita impressionante dell’8% su base annua nelle spedizioni.

Il risultato sottolinea la crescente influenza del brand nell’ecosistema Android dei tablet: il Q3 2025 è la prova che l’investimento strategico di Xiaomi in dispositivi ad alte prestazioni, focalizzati sulla produttività, sta ripagando con progressi costanti sul mercato.

La fotografica del mercato dei tablet nel Q3 2025: il contesto globale e il successo di Xiaomi

Crediti: Counterpoint

Nonostante i risultati misti del mercato globale dei tablet nel Q3 2025, che hanno visto i principali brand bilanciarsi a vicenda, Xiaomi si è distinta con una solida crescita. Apple, pur restando in testa grazie alle forti vendite dei modelli Pro e Air, ha registrato un aumento del 4%.

Altri brand hanno mostrato una crescita robusta, come Lenovo (+23%), Huawei (+10%) e Amazon (+13%), mentre Samsung ha mantenuto una quota stabile (0%). In questo panorama, l’incremento dell’8% di Xiaomi è notevole, posizionando l’azienda tra quei brand che mostrano una crescita stabile e salutare.

La formula di Xiaomi: prezzo, hardware e HyperOS

Crediti: Xiaomi

Il traguardo di Xiaomi nel terzo trimestre del 2025 è stato costruito strategicamente, con una combinazione vincente di vari fattori:

prezzi competitivi: i tablet Xiaomi continuano a offrire un forte valore in termini di rapporto qualità-prezzo, tra offerte lancio e promo dopo il debutto;

i tablet Xiaomi continuano a offrire un forte valore in termini di rapporto qualità-prezzo, tra offerte lancio e promo dopo il debutto; hardware efficiente: le specifiche bilanciate non fanno una piega e spesso abbiamo a che fare con modelli a cui non manca praticamente nulla;

le specifiche bilanciate non fanno una piega e spesso abbiamo a che fare con modelli a cui non manca praticamente nulla; integrazione nell’ecosistema: la stretta integrazione con l’ecosistema HyperConnect è un fattore chiave.

Le prospettive future

Gli analisti prevedono che il mercato dei tablet continuerà la sua evoluzione. Si stima che l’introduzione di nuove tecnologie (per display OLED in primis) e la domanda da parte dei consumatori potrebbero spingere Apple a una crescita vicina al 10% nel 2026.

L’aumento del segmento premium creerà un’opportunità per tutti i competitor, incluso Xiaomi, di lanciare tablet ancora più competitivi – sopratutto come alternativa allo strapotere di Cupertino.

La crescita dell’8% di Xiaomi non è solo una cifra, ma la conferma che la strategia mirata della casa di Lei Jun funziona e che possiamo aspettarci risultati simili – se non migliori – anche per il prossimo anno.