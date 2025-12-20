Xiaomi e il ritorno di Leitz Phone: il nuovo flagship guarda alla storia dell’ottica

Xiaomi sta delineando una nuova strategia che va ben oltre il semplice miglioramento dell’hardware o delle prestazioni fotografiche. Con il ritorno del marchio Leitz Phone, la casa cinese punta a inaugurare una nuova era nel posizionamento dei dispositivi di fascia alta, integrando il prestigio storico di Leica direttamente nel proprio ecosistema.

Con i modelli Xiaomi 14 Ultra e 15 Ultra è chiaro che la fotografia sia il pilastro fondamentale della linea premium dell’azienda, ma con l’ingresso di Leitz l’obiettivo si sposta verso la valorizzazione dell’eredità culturale del nome.

Leitz Phone powered by Xiaomi segna una nuova era: l’attenzione si sposta tutta sulla fotografia di alto livello

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Da alcuni marchi registrati – avvistati nei giorni scorsi – è emersa l’esistenza di un doppio flagship. Xiaomi 17 Ultra (by Leica) sarà il nome del nuovo top di gamma in arrivo in Cina e quasi sicuramente questo verrà adottato anche alle nostre latitudini. Tuttavia è spuntato anche il marchio Leitzphone powered by Xiaomi, probabilmente un rebrand destinato a determinati mercati.

Questa mossa non rappresenta solo un’operazione di marketing, ma un tentativo di fondere la capacità produttiva globale di Xiaomi con la filosofia professionale di uno dei nomi più iconici della storia dell’ottica.

Il nome Leitz, infatti, porta con sé un significato che supera il comune branding Leica a cui siamo abituati nel settore mobile. La storia del marchio affonda le radici nel lavoro di Ernst Leitz a Wetzlar, in Germania, dove nacque l’azienda ottica originale.

Leitz Phone: la prestigiosa serie passa da Sharp a Xiaomi

Leitz Phone 3 – Crediti: Leica

Mentre il nome Leica gode di una popolarità diffusa, la denominazione “Leitz” è solitamente riservata a iniziative in cui Leica esercita un controllo più profondo sulla filosofia e sulla qualità del prodotto. Il fine ultimo è offrire una credibilità superiore nel segmento dell’imaging professionale.

Per Xiaomi, legarsi a questa denominazione significa virare verso un cambio di percezione per il segmento professionale e premium, dove il prestigio storico diventa importante quanto le specifiche tecniche.

In passato, i Leitz Phone (giunti al terzo capitolo nel 2024) erano prodotti di nicchia destinati esclusivamente al mercato giapponese e realizzati da Sharp in collaborazione con SoftBank. Sharp ha fornito tecnologie all’avanguardia, come sensori da 1″ e pannelli OLED IGZO, ma non possiede la capacità di distribuzione internazionale necessaria – che invece è uno dei punti di forza di Xiaomi.

Il rapporto tra Leica e Xiaomi e il prossimo Camera Phone

Crediti: Xiaomi

Dal 2022, il rapporto tra Leica e Xiaomi si è evoluto in un approccio di co-creazione, iniziato con 12S Ultra. La partnership fornisce a Leica la scala produttiva di massa che manca con Sharp, permettendo al concetto Leitz di trasformarsi da esperimento regionale in una categoria ultra-premium accessibile in Asia e in Europa.

Dal punto di vista tecnico, le indiscrezioni indicano che il prossimo dispositivo a marchio Leitz sarà un concentrato di potenza tecnologica: parliamo pur sempre del prossimo Xiaomi 17 Ultra, il Camera Phone per eccellenza della casa di Lei Jun.

Sono già arrivate conferme per il comparto fotografico, che vanterà un sensore principale da 1″ di nuova generazione e un teleobiettivo Leica APO, progettato per eliminare le aberrazioni cromatiche e garantire una qualità d’immagine professionale.