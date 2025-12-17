La App Recenti in stile iOS arrivano a bordo di Xiaomi HyperOS | Download

Si tratta di una delle funzionalità più richieste da parte degli appassionati di Xiaomi ed ora è finalmente disponibile per tutti i modelli equipaggiati con HyperOS 3. Il launcher di sistema della casa cinese è stato aggiornato ad una nuova versione e a sorpresa troviamo anche un nuovo stile per le App Recenti, con un look che richiama quello iconico utilizzato da Cupertino.

Xiaomi HyperOS: il launcher di sistema si aggiorna e introduce le App Recenti dal design in stile iOS

Gli elementi recenti possono essere visualizzati in verticale o in orizzontale, mentre la nuova vista permette di avere le schede delle App Recenti impilate – con scorrimento orizzontale. La funzionalità è stato perfino protagonista di un sondaggio per gli utenti cinesi e in tanti hanno espresso apprezzamento per questo “nuovo” sistema.

Il design si ispira fortemente a quello di Cupertino e combina stile e praticità. La funzione era attesa con HyperOS 3.1, l’aggiornamento di mezzo in arrivo nel corso delle prossime settimane (in Cina). E invece ecco la sorpresa: Xiaomi ha pubblicato una nuova versione del launcher di sistema di HyperOS e questa introduce proprio le nuove schede impilate.

Potrete scaricare ed installare il file APK: funziona sia su HyperOS 2 che 3 ma la funzione è presente solo nell’ultima versione dell’UI di Xiaomi.