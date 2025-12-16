Xiaomi menziona già HyperOS 4: il lancio avverrà prima del solito?

La compagnia di Lei Jun ha annunciato da pochi mesi la nuova versione della sua interfaccia eppure la prossima Xiaomi HyperOS 4 viene già citata. Si tratta di un caso oppure di un indizio che indica un debutto prima del previsto? Per ora possiamo fare solo delle ipotesi, eppure è parecchio stano che un brand nomini un aggiornamento futuro con un anno di anticipo.

Xiaomi HyperOS 4 citata in via ufficiale: il debutto della prossima UI sembra più vicino di quanto pensiamo

Crediti: Xiaomi

Ma cosa è successo di preciso? Vari utenti hanno segnalato dei problemi con il launcher di sistema a bordo di alcuni smartphone Xiaomi. Il brand ha confermato di aver individuato la causa principale, tuttavia questa richiede delle modifiche a livello di sistema; di conseguenza il fix arriverà con un aggiornamento importante.

Non solo Xiaomi parla di major update ma menziona esplicitamente HyperOS 4 (ossia OS4). Quindi il team di sviluppo è attivamente al lavoro sulla nuova interfaccia, anche se dovrebbe arrivare anche un aggiornamento di mezzo; HyperOS 3.1 sarebbe in programma entro fine anno in Cina per poi arrivare da noi nel corso dei mesi successivi.

Crediti: XiaomiTime

Perché non includere il fix nella versione del software più vicina al lancio? Evidentemente il problema è abbastanza grave e richiede di mettere mano a livello profondo; tuttavia un anno di attesa per un fix del launcher di sistema sembra decisamente esagerato.

La finestra di uscita di HyperOS 4 potrebbe essere più vicina

HyperOS 2 è stata annunciata ad ottobre 2024 in Cina mentre la versione successiva – HyperOS 3 – è arrivata insieme alla serie Xiaomi 17, ad ottobre di quest’anno. La casa di Lei Jun potrebbe non seguire questa strategia per il prossimo software: probabilmente l’arrivo di HyperOS 4 non è così distante nel tempo.

Xiaomi sta accelerando la sua roadmap di rilascio per HyperOS? Per ora non ci sono dettagli ufficiali a parte questa menzione, quindi restiamo in attesa di eventuali novità.