Xiaomi menziona già HyperOS 4: il lancio avverrà prima del solito?

La compagnia di Lei Jun ha annunciato da pochi mesi la nuova versione della sua interfaccia eppure la prossima Xiaomi HyperOS 4 viene già citata. Si tratta di un caso oppure di un indizio che indica un debutto prima del previsto? Per ora possiamo fare solo delle ipotesi, eppure è parecchio stano che un brand nomini un aggiornamento futuro con un anno di anticipo.
Xiaomi HyperOS 4 citata in via ufficiale: il debutto della prossima UI sembra più vicino di quanto pensiamo
Ma cosa è successo di preciso? Vari utenti hanno segnalato dei problemi con il launcher di sistema a bordo di alcuni smartphone Xiaomi. Il brand ha confermato di aver individuato la causa principale, tuttavia questa richiede delle modifiche a livello di sistema; di conseguenza il fix arriverà con un aggiornamento importante.
Non solo Xiaomi parla di major update ma menziona esplicitamente HyperOS 4 (ossia OS4). Quindi il team di sviluppo è attivamente al lavoro sulla nuova interfaccia, anche se dovrebbe arrivare anche un aggiornamento di mezzo; HyperOS 3.1 sarebbe in programma entro fine anno in Cina per poi arrivare da noi nel corso dei mesi successivi.
Perché non includere il fix nella versione del software più vicina al lancio? Evidentemente il problema è abbastanza grave e richiede di mettere mano a livello profondo; tuttavia un anno di attesa per un fix del launcher di sistema sembra decisamente esagerato.
La finestra di uscita di HyperOS 4 potrebbe essere più vicina
HyperOS 2 è stata annunciata ad ottobre 2024 in Cina mentre la versione successiva – HyperOS 3 – è arrivata insieme alla serie Xiaomi 17, ad ottobre di quest’anno. La casa di Lei Jun potrebbe non seguire questa strategia per il prossimo software: probabilmente l’arrivo di HyperOS 4 non è così distante nel tempo.
Xiaomi sta accelerando la sua roadmap di rilascio per HyperOS? Per ora non ci sono dettagli ufficiali a parte questa menzione, quindi restiamo in attesa di eventuali novità.