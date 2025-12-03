Niente MIX Fold 5 e Xiaomi perde colpi nel mercato dei pieghevoli

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato globale degli smartphone pieghevoli ha mostrato segnali di crescita, ma Xiaomi non ne ha beneficiato – anzi, ha registrato un drastico calo nelle spedizioni.

Secondo un report di Counterpoint, le spedizioni di pieghevoli del marchio cinese sono diminuite del 54% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Un declino che sorprende in un momento in cui il settore dei foldable sembra vivere una fase di crescita.

Un trimestre al contrario per Xiaomi: calano le spedizioni dei pieghevoli

Crediti: Counterpoint

Il calo del 54% coinvolge esclusivamente i dispositivi pieghevoli di Xiaomi, a dispetto di un mercato globale che, secondo l’analisi, ha visto un aumento delle spedizioni in questa categoria.

A fare la differenza sarebbe principalmente la mancanza di un nuovo modello di punta: la casa cinese non ha introdotto nel 2025 un successore del suo foldable di fascia alta, lasciando un vuoto che ha penalizzato la domanda.

Nel frattempo, altri brand come Samsung, Huawei e Motorola hanno rafforzato la loro posizione nel settore, spaziando dai foldable a libro ai flip phone, dai modelli top di gamma a quelli più accessibili.

Segnaliamo che questo calo da parte di Xiaomi riguarda esclusivamente il settore dei pieghevoli: nel Q3 2025 la casa cinese ha consolidato la terza posizione globale con una quota di mercato del 14%, contro il 19% di Samsung e il 18% di Apple.

Tutta colpa di Xiaomi MIX Fold 5

Crediti: Xiaomi

Tornando alla flessione delle spedizioni di foldable per Xiaomi, il fenomeno segnala più di un semplice rallentamento: indica una perdita di competitività in un segmento che diventa sempre più affollato e tecnico, a maggior ragione se la posizione nel segmento degli smartphone tradizionali resta salda.

Senza l’uscita di un modello aggiornato, Xiaomi rischia di perdere rilevanza nel settore dei pieghevoli. È da considerare anche un aspetto importante: quello dei foldable è un settore che continua a svilupparsi grazie a miglioramenti nei materiali, negli schermi e nei meccanismi della cerniere. Di conseguenza offrire un prodotto datato può rappresentare un serio svantaggio.

Attualmente la linea del brand comprende solo Xiaomi MIX Flip 2 e manca all’appello un pieghevole in formato tablet. In base alle indiscrezioni che vanno avanti da tempo, Xiaomi MIX Fold 5 era previsto inizialmente ma i lavori si sarebbero interrotti in modo brusco. Stando ad alcune voci il precedente MIX Fold 4 non avrebbe venduto quanto sperato, tanto da spingere verso la cancellazione del successore.

Tuttavia una speranza è emersa nei mesi scorsi: l’azienda potrebbe lanciare il suo prossimo pieghevole “a libro” nel 2026, con un cambio di strategia. Infatti si vocifera dell’esistenza di Xiaomi 17 Fold: la gamma pieghevole potrebbe essere inglobata nella linea principale.

Il futuro del mercato dei pieghevoli

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

Nonostante la difficoltà di Xiaomi, il mercato dei foldable resta in crescita. Numeri recenti mostrano un aumento delle spedizioni globali del segmento, con una domanda in aumento grazie alla maggiore maturità delle tecnologie e all’arrivo di nuovi modelli da parte di diversi produttori.

Per il 2026 e oltre, gli analisti prevedono un’ulteriore espansione del mercato, sostenuta da innovazioni hardware, materiali più leggeri e interfacce sempre più integrate con l’AI.

Il calo del 54% nelle spedizioni pieghevoli di Xiaomi nel Q3 2025 rappresenta un campanello d’allarme per l’azienda: in un mercato in espansione, la mancanza di nuovi modelli e di innovazione rischia di far perdere competitività.