Black Shark ci riprova: in arrivo un tablet da gaming con Snapdragon

I veterani di Xiaomi ricorderanno sicuramente Black Shark, uno dei primi marchi a debuttare nel mondo del mobile gaming. Dopo un periodo di crisi l’azienda ha detto addio al settore degli smartphone, scegliendo di puntare esclusivamente su accessori da gaming e altro.

La casa cinese ha realizzato vari tablet ma in tutti i casi si è trattato di soluzioni budget con chipset Unisoc oppure MediaTek. Le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi: Black Shark lancerà un tablet da gaming e stavolta a bordo ci sarà un SoC della famiglia Snapdragon.

Black Shark tornerà con un tablet da gaming: eccolo nelle prime immagini leak

Crediti: XiaomiTime

Il dispositivo è stato certificato con tanto di immagini e alcuni dettagli tecnici. Per quanto riguarda il design, il nuovo Black Shark Pad da gaming – il tablet non ha ancora un nome – presenta un look futuristico, nel perfetto stile del genere.

Le linee mecha si fondono con il classico design già visto nei gaming phone Black Shark dando vita ad un dispositivo che richiama il glorioso passato del brand.

C’è una fotocamera con flash LED in un modulo rettangolare, mentre il tasto di accensione è colorato di rosso. Le dimensioni del display dovrebbero essere di circa 10-11″ di diagonale ma per ora mancano dettagli.

Cosa aspettarsi dalle specifiche del nuovo tablet

Crediti: XiaomiTime

In base a quanto emerso il cuore del tablet sarà lo Snapdragon 8s Gen 3: si tratta dello stesso SoC di telefoni come OnePlus Nord 5 e Realme GT 6 Global. Dotato di una struttura octa-core e realizzato a 4 nm da TSMC, offre un core principale Cortex-X4 fino a 3 GHz di frequenza di clock.

Tra le altre caratteristiche è emersa la presenza di una batteria con capacità nominale di 7.300 mAh ma c’è ancora qualche dubbio per la ricarica. Tra gli accessori compare un caricatore da 20W – ma il brand è abituato ad offrire capacità fino a 120W – quindi resta da vedere se questa sarà la sua potenza di ricarica effettiva.

Crediti: XiaomiTime

Può anche darsi che il caricatore in confezione sia limitato a 20W ma il tablet offra il supporto a una potenza di ricarica maggiore. Lato memorie, Black Shark Pad da gaming offrirà 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con supporto alle schedine micro SD.

Le indiscrezioni finiscono qui: manca una data d’uscita ma vista la mole di dettagli è probabile che il lancio sia vicino.

Il legame tra Xiaomi e Black Shark

Per i più curiosi, ricordiamo che Black Shark non fa completamente parte di Xiaomi ma si presenta come un brand satellite e indipendente su cui la casa di Lei Jun ha investito – con una quota del 46,4%.

Dopo il tentativo fallito di acquisizione da parte di Tencent e le varie difficoltà in cui versava la compagnia, Black Shark ha interrotto la produzione di smartphone e ha iniziato a concentrarsi principalmente su accessori per il gaming, indossabili e tablet low budget.

Abbiamo parlato della questione nel nostro approfondimento con qualche dettaglio aggiuntivo sull’ascesa e la caduta del marchio.