Xiaomi Band 9 (e non solo) riceverà HyperOS 3: dita incrociate anche per l’Italia?

L’ultima versione della smartband di Xiaomi ha ricevuto HyperOS 3, ma i piani della compagnia vanno ben oltre i dispositivi più recenti. Il tanto agognato aggiornamento arriverà anche per Xiaomi Band 9 ed altri modelli precedenti: tuttavia c’è la conferma solo per il mercato cinese e non è dato di sapere se ci saranno novità anche alle nostre latitudini.

Xiaomi Band 9 e 9 Pro, insieme ad altri indossabili, riceveranno HyperOS 3: c’è la conferma, ma solo in Cina

Smart Band 9 – Crediti: Xiaomi

Uno dei responsabili di Xiaomi ha riconfermato sul social Weibo – il Twitter cinese – l’aggiornamento ad HyperOS 3 dedicato a vari indossabili in arrivo a dicembre. Xiaomi Smart Band 9 e Smart Band 9 Pro riceveranno l’update a stretto giro e si uniranno alla festa anche Redmi Watch 5 e Xiaomi Watch S4.

Per tutti i modelli verranno implementate delle migliorie visive ed altri accorgimenti. Tuttavia, come evidenziato anche in apertura, per ora l’update è previsto solo in Cina.

Per quanto possa sembrare scontato il trattamento diverso, fa strano che indossabili presenti in Italia e per nulla datati non riceveranno HyperOS 3. Xiaomi ha confermato la lista dei dispositivi supportati a livello Global: come wearable siamo limitati a Xiaomi Watch S4 da 41 mm e tutte le versione di Smart Band 10 – standard, Glimmer e Ceramic.

Quindi la nostra Band 9 resterà ad HyperOS 1 mentre la versione Pro continuerà ad utilizzare HyperOS 2, a meno di un colpo di scena da parte di Xiaomi.