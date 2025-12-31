Xiaomi Auto si espande con SUV ad autonomia estesa e nuove berline premium: le novità del 2026

Dopo aver conquistato il mercato degli smartphone e della domotica, la compagnia di Lei Jun si è posizionata molto bene anche nel settore della mobilità elettrica. Dopo il debutto trionfale della sua prima berlina e le novità di quest’anno, Xiaomi Auto (o Xiaomi EV) ha già delineato una strategia aggressiva per il prossimo futuro.

Secondo i report più recenti, l’azienda cinese avrebbe pianificato il lancio di ben quattro nuovi modelli nel corso del 2026. La prossima fase non si limiterà all’aggiornamento dei modelli esistenti, ma vedrà l’ingresso di Xiaomi nel segmento dei veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV), una mossa pensata per rispondere alle esigenze di una maggiore platea di utenti.

Quattro novità in arrivo per Xiaomi Auto: cosa ci aspetta per il nuovo anno

Crediti: Xiaomi

La roadmap di Xiaomi per il 2026 si dividerebbe in due fasi temporali ben distinte per massimizzare l’impatto sul mercato. Nella prima metà dell’anno, il produttore dovrebbe rilasciare il restyling della berlina SU7 e un imponente SUV a sette posti ad autonomia estesa.

Quest’ultimo, conosciuto internamente con il nome in codice Kunlun, è progettato per il mercato delle famiglie e punta a competere direttamente con modelli di riferimento come quelli di Li Auto. Tecnicamente, questo SUV sarà equipaggiato con un pacco batterie superiore ai 70 kWh, in grado di garantire un’autonomia puramente elettrica compresa tra i 400 e i 500 chilometri.

Nella seconda parte del 2026, l’attenzione si sposterebbe verso il segmento di lusso e i SUV di medie dimensioni. Xiaomi dovrebbe presentare infatti la versione Executive della SU7, una berlina caratterizzata da un passo significativamente allungato per offrire maggiore spazio e comfort ai passeggeri dei sedili posteriori.

Xiaomi Kunlun – Crediti: ithome

Accanto a questa versione premium, debutterebbe anche un secondo SUV ad autonomia estesa, questa volta con una configurazione a cinque posti, completando così l’offerta per diverse tipologie di utenza.

È interessante notare che il restyling della SU7 standard potrebbe comportare un incremento di prezzo stimato intorno ai 20.000 yuan (circa 2.500€) a causa dei vari aggiornamenti tecnologici previsti.

Il successo di Xiaomi EV è ormai una certezza supportata dai numeri attuali. L’azienda ha superato i suoi obiettivi di consegna per il 2025, fissati a 350.000 veicoli, già all’inizio di dicembre. Con oltre 500.000 unità totali consegnate entro la fine del 2025, Xiaomi si sta posizionando come uno dei competitor più temibili per giganti come Tesla, anche grazie al lancio iniziale della sua SU7 ad un prezzo di partenza inferiore rispetto alla Model 3.

La diversificazione verso i modelli EREV e l’ampliamento della gamma SUV suggeriscono la volontà di Xiaomi di non essere più solo un nuovo arrivato. Il brand cinese si è già trasformato in un protagonista capace di dominare ogni categoria del mercato automobilistico e il prossimo, grande passo è rappresentato dall’espansione Global.