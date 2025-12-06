Xiaomi 17S con SoC proprietario: il nuovo capitolo arriverà nel 2026

Xiaomi non mostra segni di rallentamento nelle sue ambizioni di sviluppare chipset interni. Dopo il debutto del processore XRING O1 nel maggio 2025 con Xiaomi 15S Pro, arrivano nuove indiscrezioni sul suo successore. Un leak proveniente dal un noto insider cinese afferma che la serie Xiaomi 17S è attualmente in fase di sviluppo ed arriverà nel corso del prossimo anno.
Xiaomi 17S arriverà con XRING O2: al via le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma “fatto in casa”
La nuova linea si allinea con l’attuale famiglia flagship Xiaomi 17 e, fedele al suo ruolo, la gamma S è posizionata come la variante sperimentale che si affida al chipset proprietario di Xiaomi.
La seconda generazione di processori arriverà con il nome di XRING O2, in linea con i primo capitolo. L’ambizione di Xiaomi per l’indipendenza dai grandi produttori di SoC è una mossa strategica a lungo termine, che potrebbe dare via ad un nuovo rivale in un settore dominato da Qualcomm e MediaTek.
La serie S serve come piattaforma sperimentale per testare e affinare la tecnologia dei chip interni prima di un eventuale dispiegamento su larga scala. Xiaomi 15S Pro, ad esempio, è arrivato come un aggiornamento di metà ciclo di 15 Pro, con la sostituzione del chipset Qualcomm con il processore proprietario XRING O1 come cambiamento principale.
Cosa sappiamo di XRING O2
Il prossimo passo sarà la serie Xiaomi 17S: dai leak sembra che avremo a che fare con più modelli, quindi possiamo aspettarci almeno una variante base ed una Pro. Il debutto avverrà nel corso del 2026, quindi manca ancora del tempo.
Il chipset dovrebbe offrire una potenza di elaborazione aggiornata, con migliorie sia lato performance che di efficienza energetica. Si prevede che utilizzerà i core Travis di ARM ma non mancherebbe qualche inghippo; secondo un report lo sviluppo dei componenti di rete sarebbe ancora in corso – si tratta della parte più complessa di qualsiasi chipset mobile.
Similmente a 15S Pro, anche la serie 17S dovrebbe rimanere un’esclusiva cinese: una strategia che permette a Xiaomi un lancio controllato ed uno spazio più sicuro per testare a pieno i suoi SoC e migliorare il tutto prima di un’eventuale espansione globale.