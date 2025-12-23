Xiaomi 17 Ultra in un video hands-on ufficiale: è il più sottile della serie

Il nuovo Camera Phone si mostra in un video hands-on: grazie alla clip possiamo farci un’idea di quali saranno le dimensioni. Xiaomi 17 Ultra avrà caratteristiche al top e una fotocamera rinnovata, in grado di offrire immagini di qualità eccezionale. Per fortuna le migliorie non andranno ad impattare sulle spessore, anzi tutt’altro!

Xiaomi 17 Ultra protagonista di un video hands-on: ecco cosa aspettarsi in termini di dimensioni

Crediti: Xiaomi / Weibo

Il video hands-on ha una durata breve ma più che sufficiente per dare un’idea concreta delle dimensioni del top di gamma. Xiaomi 17 Ultra misura solo 8,29 mm di spessore, rispetto ai 9,4 mm del precedente 15 Ultra. Quindi nonostante un comparto fotografico migliorato e ancora più performante, l’azienda è riuscita a mantenere una scocca abbastanza sottile rispetto al resto della gamma Ultra.

Il dispositivo debutterà in bianco e nero, insieme all’inedita versione Starry Green; quest’ultima presenta una texture luccicante, che richiama appunto un cielo stellato.

Per la prima volta la gamma Ultra si arricchisce con un modello dal display piatto, in linea con il resto della serie Xiaomi 17 – quindi niente schermo Micro Quad Curved a questo giro. Se volete saperne di più sul prossimo Camera Phone, nel nostro approfondimento trovate tutti i leak finora: il lancio in Cina è previsto per il 25 dicembre, quindi tra una manciata di giorni!