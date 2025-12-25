Xiaomi 17 Ultra: sensore LOFIC e zoom ottico reale per il flagship di Natale | Ufficiale

Alla fine il flagship di Natale è stato annunciato, un appuntamento tech perfetto per chiudere in bellezza l’anno. Xiaomi 17 Ultra è ufficiale in Cina e ancora una volta la casa di Lei Jun da deciso di superarsi, percorrendo la strada dell’eccellenza proseguendo fianco a fianco con Leica.

Il nuovo Camera Phone diventa ancora più professionale e dimostra l’intenzione del brand di offrire una qualità d’immagine superiore senza affidarsi esclusivamente alle correzioni in post-produzione, ma puntando sul miglioramento della parte hardware.

Xiaomi 17 Ultra: tutte le novità dell’ultimo Camera Phone in collaborazione con Leica

Crediti: Xiaomi

Il top di gamma di Natale continua la tradizione ed arriva con un enorme modulo fotografico circolare: si tratta di un elemento tipico della famiglia Ultra, che serve a sottolineare il collegamento con il mondo della fotografia. Xiaomi 17 Ultra rappresenta il punto più alto della tecnologia mobile del brand cinese, sia in termini di specifiche che in ambito fotografico.

Rispetto al solito schermo con micro curvature su quattro lato a questo giro abbiamo uno schermo Flat, un’unità da 6,9″ di diagonale con risoluzione 2K, refresh rate LTPO fino a 120 Hz e tecnologia LIPO (per ottenere cornici ultrasottili).

Come il resto della serieXiaomi 17, le performance sono affidate allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 mentre lato autonomia sotto la scocca trova spazio una batteria al silicio-carbonio da 6.800 mAh. La ricarica cablata arriva fino a 90W e non manca il supporto a quella wireless.

Crediti: Xiaomi

Nonostante la batteria extra-large, un comparto potente e fotocamere di alto livello, Xiaomi è riuscita a mantenere uno spessore di soli 8,29 mm: sicuramente un bel passo avanti rispetto ai 9,4 mm di 15 Ultra.

A completare l’esperienza abbiamo un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto il display), una scocca resistente a polvere e acqua (classificata IP68) e la nuovissima colorazione Starry Green. Le versioni Black, White e Purple sono sobrie ma eleganti mentre il nuovo colore verde è la vera star, con la sua trama luccicante.

La versione speciale Leica Edition

Il top di gamma è stato annunciato anche in versione Xiaomi 17 Ultra by Leica, caratterizzata da uno stile Dual Tone con doppia colorazione, un dettaglio che lo avvicina ulteriormente alle macchine tradizionali. C’è anche una chicca, ossia il celebre bollino rosso di Leica (riservato finora solo ai prodotti ufficiali del brand fotografico).

La versione speciale è dotata dell’inedito Master Zoom Ring, ossia una corona rotante posizionata intorno al modulo fotografico circolare che introduce un vero e propio zoom manuale.

La nuova fotocamera Leica è ancora più professionale

Crediti: Xiaomi

Trattandosi di un Camera Phone, il pezzo forte di Xiaomi 17 Ultra è sicuramente il nuovo comparto fotografico – ancora una volta realizzato in collaborazione con Leica. Il rapporto con il celebre marchio qui raggiunge il suo apice, introducendo tecnologie che strizzano l’occhio alle macchine fotografiche professionali (DSLR e Mirrorless).

La vera star del modulo fotografico è il nuovo sistema di zoom ottico continuo. A differenza dei sistemi tradizionali che “saltano” tra diverse focali fisse (es. 3x, 5x, 10x) utilizzando il ritaglio digitale per le distanze intermedie, il nuovo 17 Ultra utilizza un meccanismo a lenti mobili che lavora da 75 mm a 100 mm. In questo modo è possibile ottenere tre vantaggi:

Fluidità totale: il passaggio tra i diversi livelli di ingrandimento avviene senza alcuna perdita di dettaglio;

Nitidezza costante: ogni scatto viene catturato con la qualità nativa dell’ottica;

Vantaggio meccanico: riduce il rumore digitale tipico dello zoom ibrido, garantendo una resa professionale anche in condizioni di luce non ottimale.

Un’altra novità fondamentale è l’integrazione delle lenti Leica APO (Apocromatiche), già viste con vivo X300 Pro – ma con ottiche ZEISS. Ma cosa significa tecnicamente? In un’ottica standard, i diversi colori della luce (lunghezze d’onda) non sempre convergono esattamente nello stesso punto, causando le fastidiose “frange colorate” (aberrazione cromatica). Le lenti APO sono progettate per correggere questo fenomeno:

Allineamento dei colori: i tre colori primari (rosso, verde e blu) vengono focalizzati sullo stesso piano focale; Contrasto elevato: le immagini appaiono più definite, specialmente nei bordi dei soggetti controluce; Fedeltà Leica: il software di elaborazione lavora in simbiosi con l’hardware per restituire il celebre “Leica Look”, caratterizzato da ombre profonde e una gestione dei colori estremamente naturale.

Entrambe queste tecnologie riguardano il teleobiettivo periscopico, un sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200 MP. Grazie alle novità introdotte da Xiaomi e Leica, il top di gamma utilizza un singolo teleobiettivo ma offrendo una qualità superiore rispetto alla precedente generazione – che, ricordiamo, monta un tele periscopico in combinazione con uno classico.

L’altra novità di Xiaomi 17 Ultra è il nuovo sensore principale Light Hunter 1050L da 1″ di dimensioni e la tecnologia LOFIC (per il miglioramento della gamma dinamica).

Il prezzo in Cina, aspettando l’uscita Global

Il prezzo di Xiaomi 17 Ultra parte da 845€ al cambio attuale, ossia 6.999 yuan. Il top di gamma è stato annunciato esclusivamente in Cina con vendite a partire dal 27 dicembre, di certo un bel regalo di fine anno per i Mi Fan asiatici! Tuttavia è certo che arriverà sia in versione Global che in Italia: resta solo da pazientare fino ad un annuncio da parte della compagnia.

Il palcoscenico ideale per il debutto europeo di Xiaomi 17 e 17 Ultra è sicuramente il MWC 2026, dal 2 al 5 marzo. Tuttavia ci sono voci secondo cui il lancio potrebbe avvenire prima della celebre fiera tech catalana.