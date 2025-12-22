Che regalo! Xiaomi 17 Ultra sarà ufficiale a Natale, svelato il design

Mentre il mondo si prepara a scartare i regali sotto l’albero, Xiaomi ha deciso di giocare il ruolo di Babbo Natale per gli appassionati di tecnologia, riservando una sorpresa decisamente non convenzionale.

Dopo una settimana di intense speculazioni e piccoli indizi lasciati trapelare in rete, il gigante cinese ha finalmente rotto gli indugi. Il tanto atteso flagship, lo Xiaomi 17 Ultra, farà il suo debutto ufficiale proprio il giorno di Natale.

La conferma è arrivata direttamente dall’azienda attraverso un post pubblicato sulla piattaforma social Weibo, trasformando il 25 dicembre non solo in una festa tradizionale, ma in una data cruciale per il calendario tecnologico di fine anno.

Xiaomi 17 Ultra, svelati ufficialmente design e data di lancio

Crediti: Xiaomi / Weibo Crediti: Xiaomi / Weibo Crediti: Xiaomi / Weibo Crediti: Xiaomi / Weibo

Oltre alla data di lancio, Xiaomi ha deciso di alzare il sipario sull’estetica del dispositivo, condividendo immagini che ritraggono il design posteriore e le varianti cromatiche disponibili al lancio.

L’azienda sembra aver lavorato molto sulla raffinatezza costruttiva, confermando che lo Xiaomi 17 Ultra sarà commercializzato in tre distinte colorazioni.

Accanto alle immancabili e classiche varianti Bianca e Nera, che rappresentano ormai uno standard di sobrietà per il segmento premium, spicca l’introduzione di una nuova finitura denominata Starry Green.

Secondo quanto dichiarato dal brand, il pannello posteriore della variante Starry Green incorpora particelle minerali che conferiscono alla scocca una finitura metallica unica, pensata per creare giochi di luce e offrire una sensazione al tatto distintiva.

L’attenzione ai dettagli si evince anche dalle misure e dalla costruzione: il dispositivo vanta uno spessore di soli 8,29 mm, un risultato ingegneristico notevole considerando la complessità dell’hardware interno.

Inoltre, i teaser confermano l’abbandono delle curve estreme a favore di un display piatto, una scelta sempre più apprezzata per l’ergonomia, accompagnata da pulsanti del volume segmentati, che suggeriscono un feedback tattile più preciso.

Il comparto fotografico e la potenza bruta

Al centro dell’esperienza “Ultra” di Xiaomi risiede, come da tradizione, il comparto fotografico. Le immagini promozionali hanno confermato la presenza di un sistema a tripla fotocamera posteriore, continuando la fruttuosa collaborazione con il marchio tedesco Leica.

Il brand ha confermato che il modulo principale ospita un sensore da 1 pollice (il nuovo Light Hunter 1050L con tecnologia LOFIC), ormai divenuto il “Santo Graal” della fotografia mobile, e un teleobiettivo da 200MP.

Le ottiche Leica aggiornate completeranno il quadro, garantendo quella “color science” che ha reso celebri i predecessori.

Crediti: Xiaomi / Weibo

Sotto la scocca, a gestire questa mole di dati e funzionalità, dovrebbe trovare posto il potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Se confermato, questo processore garantirebbe allo Xiaomi 17 Ultra prestazioni al vertice della categoria, essenziali non solo per il gaming e il multitasking, ma anche per l’elaborazione computazionale delle immagini.

Disponibilità

È importante sottolineare che l’evento del 25 dicembre riguarderà il lancio del dispositivo per il mercato cinese. Tuttavia, la strategia di Xiaomi prevede solitamente un rilascio globale a breve distanza dalla presentazione in patria.

Le indiscrezioni suggeriscono infatti che non bisognerà attendere molto per vedere lo Xiaomi 17 Ultra sugli scaffali internazionali: il debutto globale è previsto nei prossimi mesi, verosimilmente nel primo trimestre del nuovo anno.

Per ora, gli occhi sono puntati sulla Cina, dove questo Natale tecnologico svelerà se le promesse di un hardware così avanzato si tradurranno in una nuova leadership nel settore degli smartphone premium.