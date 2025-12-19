Xiaomi 17 Ultra: cosa cambia con il nuovo teleobiettivo Leica APO

L’ormai imminente Xiaomi 17 Ultra rappresenta un netto cambio di rotta nello sviluppo delle fotocamere per smartphone, spostando l’attenzione dall’elaborazione software verso una qualità ottica superiore.

Grazie all’introduzione di un teleobiettivo Leica APO abbinato a un sensore da 200 MP, Xiaomi punta a ottenere una precisione d’immagine intrinseca invece di affidarsi alla correzione dei difetti in post-produzione.

Xiaomi 17 Ultra con teleobiettivo Leica APO: come funziona l’ultima novità dal Camera Phone

Crediti: Xiaomi

La sigla Leica APO identifica un design di lenti apocromatiche, uno standard ottico elevatissimo per il settore mobile che mira a correggere la dispersione del colore a livello fisico, prima ancora che la luce raggiunga il sensore.

Nelle lenti standard, i diversi colori della luce vengono messi a fuoco in punti leggermente diversi, causando l’aberrazione cromatica, ovvero quegli antiestetici bordi viola o verdi che si notano nelle zone ad alto contrasto.

Mentre le lenti comuni di tipo acromatico correggono solo due lunghezze d’onda, le lenti APO sono progettate per far convergere la luce rossa, verde e blu in un unico piano focale. Il risultato pratico per l’utente si traduce in immagini con bordi più puliti, un micro-contrasto più elevato e una resa cromatica estremamente accurata che non dipende da correzioni digitali.

Dal punto di vista strutturale, Xiaomi 17 Ultra introduce un teleobiettivo APO flottante, ottimizzato per sensori di grandi dimensioni. Il sistema non si affida esclusivamente ai tradizionali design a periscopio, ma utilizza un percorso del prisma ottimizzato che riduce la perdita di luce.

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

L’integrazione di un meccanismo di messa a fuoco flottante permette inoltre di ottenere scatti precisi sia a grandi distanze sia in modalità macro, garantendo un’elevata trasmissione della luce per una qualità coerente sia di giorno che in scenari con scarsa illuminazione.

L’efficacia della lente APO è potenziata dalla sinergia con il sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200 MP. Grazie alla risoluzione elevata, lo smartphone può utilizzare il ritaglio a livello di sensore invece dell’ingrandimento digitale quando si utilizza lo zoom, preservando un numero maggiore di dettagli ed evitando i comuni artefatti dello zoom digitale.

Quindi il nuovo Xiaomi 17 Ultra non si limita a offrire più megapixel, ma fornisce strumenti per ottenere immagini con dettagli e colori più naturali, riducendo quella sorta di estetica digitale tipica dei dispositivi mobili.

Per scoprire tutte le novità del Camera Phone non resta che attendere una manciata di giorni: il lancio in Cina è fissato per la prossima settimana, quindi tra pochissimo! Intanto abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme finora: le trovate all’intero del nostro approfondimento.