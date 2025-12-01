Xiaomi 17 Ultra: scheda tecnica, prezzo e uscita | Tutti i leak

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre – Nonostante siano passati solo pochi mesi dal lancio della nuova generazione è già tempo di guardare a Xiaomi 17 Ultra. Il prossimo Camera Phone della compagnia è in arrivo per la gioia degli appassionati di tecnologia e di fotografia mobile, che si tratti di Mi Fan o no.

Il top di gamma sta per fare il suo ingresso nel mercato e le indiscrezioni lo dipingono già come il nuovo punto di riferimento della categoria. Andiamo a dare un’occhiata a tutti i leak finora con dettagli su design, specifiche tecniche e altro ancora, in attesa del debutto.

Xiaomi 17 Ultra: tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Leak

Design e display

Concept render – Crediti: ACE (X)

Il design di Xiaomi 17 Ultra non è ancora ufficiale ma ci sono delle immagini render che mostrano il presunto look. Inoltre è molto probabile che l’azienda non si discosterà dal solito stile, che avvicina la gamma Ultra alle fotocamere tradizionali.

E infatti anche il prossimo modello dovrebbe offrire un imponente modulo fotografico circolare sul retro, che domina la parte superiore del dispositivo. Le sue dimensioni hanno un doppio significato: evidenziare il ruolo centrale della fotocamera nell’esperienza d’uso e contenere quattro sensori in collaborazione con Leica.

A proposito della collaborazione con lo storico marchio, stavolta ci sarebbe l’aggiunta del classico bollino rosso di Leica. Un elemento estetico che impreziosirebbe il design ma anche un dettaglio che andrebbe a sottolineare come la partnership tra i due brand sia più salda che mai. Di certo un segnale dal forte impatto simbolico per il top di gamma Xiaomi e la sua natura da Camera Phone.

Le cornici del display saranno estremamente sottili e ci sarà una differenza nel design frontale: come il resto della serie Xiaomi 17, anche il modello Ultra passerà ad un pannello Flat (rispetto alla soluzione micro-quad curved di Xiaomi 15 Ultra).

Concept render – Crediti: ACE (X)

Ci sono ancora dei dubbi sulle dimensioni: secondo alcuni misurerà 6,73″ di diagonale come il precedente 15 Ultra; stando ad altre voci avremmo un incremento di 6,9″ – come l’attuale 17 Pro Max.

Non mancheranno dettagli premium come il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo) e la resistenza a polvere e acqua classificata IP68.

Stranamente non ci sono indizi né su un tasto di scatto come quello di OPPO Find X9 Pro né su un tasto personalizzabile come visto a bordo di vivo X300 Pro. Lungo i bordi dovremmo avere solo i soliti bilanciere del volume e il pulsante d’accensione, insieme a speaker, microfono e porta USB-C.

Specifiche tecniche

Crediti: Qualcomm, Canva

Il cuore dell’esperienza di Xiaomi 17 Ultra non può che essere lo Snapdragon 8 Elite Gen 5: il legame tra la casa cinese e Qualcomm pare indissolubile, nonostante Xiaomi stia tentando la strada dei SoC proprietari (con un certo successo).

Batteria e ricarica

Non ci sono ancora certezze sulle dimensioni della batteria – che di certo sarà un’unità capiente al silicio-carbonio – mentre la ricarica rapida dovrebbe aumentare a 100W, rispetto ai 90W di 15 Ultra. Ci sarebbe anche il supporto alla ricarica wireless ma per ora non sappiamo la potenza.

Fotocamera

Il comparto fotografico sarà ancora il top, vista la natura di Camera Phone di Xiaomi 17 Ultra. Mancano certezze ma i leak sono abbondanti: la configurazione dovrebbe restare la stessa, ossia un quartetto da 50 + 50 + 50 + 200 MP composto da un sensore principale accompagnato da un ultra-wide e due teleobiettivi, standard e – il maggiore – periscopico.

Il sensore primario dovrebbe essere un’unità OV50X (OVX10500U) con dimensioni da 1″, apertura di f/1.6 e una tecnologia di zoom in-sensor notevolmente migliorata, consentendo ritagli ad alta definizione senza perdita di qualità. Inoltre ci sarebbe anche la tecnologia LOFIC di nuova generazione (Lateral Overflow Integration Capacitor), per migliorare la gamma dinamica e la gestione della luce.

Il teleobiettivo periscopio dovrebbe essere un Samsung ISOCELL HPE (rispetto alla soluzione HP9 del predecessore), mentre quello standard utilizzerebbe un Samsung JN5; entrambi e il sensore principale beneficerebbero della stabilizzazione ottica OIS.

Delle immagini leak provenienti da una fonte affidabile mostrano l’assenza di un sensore. Il protagonista dei render è il nuovo kit fotografico, ma si intravede una tripla fotocamera: Xiaomi 17 Ultra potrebbe perdere un teleobiettivo, mantenendo un trittico composto dal modulo principale, l’ultra-wide e il tele periscopico da 200 MP.

Software

Per il software c’è poco da aggiungere: Android 16 sotto forma di HyperOS 3, ossia l’ultima incarnazione dell’interfaccia di Xiaomi. L’estetica migliora e sono stati aggiunti degli elementi traslucidi in stile Liquid Glass di Cupertino (ma senza esagerare); il foro diventa utile grazie alle funzionalità aggiuntive fornite da HyperIsland mentre l’AI è onnipresente in ogni aspetto.

Xiaomi 17 Ultra – Scheda tecnica presunta

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat AMOLED da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: quadrupla o tripla 50 + 50 + 50 + 200 MP (f/?) con OV50X (OVX10500U) da 1″, OIS, ultra-wide, teleobiettivo e teleobiettivo periscopico entrambi con OIS | Ottiche Leica

Selfie camera: probabilmente da 50 MP (f/2.2), FOV 90°, autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Quanto costerà Xiaomi 17 Ultra – Prezzo e uscita

Concept render – Crediti: ACE (X)

La data di presentazione di Xiaomi 17 Ultra non è ancora stata svelata ma si vocifera di un lancio anticipato. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è stato annunciato prima rispetto al solito e anche la nuova generazione top di Xiaomi si è anticipata (a settembre, parliamo del mercato cinese).

Ciò avrebbe delle conseguenza anche per il modello Ultra che anziché debuttare il prossimo anno dovrebbe arrivare già a dicembre. Chiaramente parliamo della Cina perché per l’Occidente è molto probabile che dovremo pazientare fino al MWC 2026, previsto dal 2 al 5 marzo.

Mancano indizi sul prezzo ma diamo per scontato che non sarà accessibile: a occhio e croce possiamo ipotizzare per l’Italia una cifra di partenza di 1.499,9€ proprio come l’attuale 15 Ultra all’uscita. Se siete interessati a quest’ultimo, vi segnaliamo che è in promo a 999€ su Amazon.

