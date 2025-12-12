Xiaomi 17 Ultra, al via i pre-ordini alla cieca?

Il colosso cinese sembra pronto a bruciare le tappe: indiscrezioni confermano l’apertura delle prenotazioni al buio per Xiaomi 17 Ultra, con una presentazione attesa per fine dicembre.

Xiaomi 17 Ultra arriverà prima della fine dell’anno

Il presunto Xiaomi 17 Ultra – Crediti: @kacskrz (X) Crediti: @kacskrz (X)

Il mercato degli smartphone non conosce sosta e Xiaomi sembra intenzionata a chiudere l’anno con un colpo di scena. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento e dai report dei media asiatici, l’azienda avrebbe già avviato le procedure preliminari per il lancio del suo prossimo dispositivo di punta: lo Xiaomi 17 Ultra.

Sebbene la presentazione ufficiale non sia ancora avvenuta, sembra che la macchina del marketing si sia già mossa silenziosamente, puntando tutto sulla fedeltà della propria user base attraverso l’apertura dei cosiddetti “blind pre-orders”, ovvero i pre-ordini alla cieca.

Stando a quanto emerso da un recente report, il personale di vendita degli store fisici Xiaomi avrebbe iniziato a contattare attivamente i clienti più fedeli, i cosiddetti Mi Fan, inviando loro inviti esclusivi per aderire a un programma di prenotazione anticipata. L’oggetto di questa offerta è un “nuovo telefono in arrivo“, che gli analisti e gli addetti ai lavori identificano quasi unanimemente come il futuro Xiaomi 17 Ultra.

Questa mossa non è inedita per i brand cinesi, che spesso utilizzano i pre-ordini al buio per saggiare l’interesse del mercato e creare hype attorno a prodotti non ancora svelati ufficialmente. La strategia fa leva sulla reputazione del brand: i consumatori sono chiamati a impegnarsi nell’acquisto basandosi esclusivamente sulla fiducia nelle capacità tecnologiche dell’azienda, senza aver visto il design finale o conoscere la scheda tecnica completa.

I costi e i vantaggi dell’adesione

Il report scende nel dettaglio anche per quanto riguarda le modalità economiche di questa operazione. Per assicurarsi un’unità del prossimo flagship, gli utenti interessati sono chiamati a versare una caparra simbolica di 100 CNY (Yuan cinese).

Il versamento di questa quota non solo garantisce la priorità sull’acquisto al momento dell’effettiva disponibilità del prodotto, ma sbloccherebbe anche l’accesso a una serie di vantaggi esclusivi, la cui natura non è ancora stata dettagliata ma che solitamente include accessori in omaggio, estensioni di garanzia o scontistiche su servizi dell’ecosistema Xiaomi.

Per quanto riguarda il posizionamento di mercato, le voci di corridoio suggeriscono una continuità con il passato. Si prevede infatti che lo Xiaomi 17 Ultra manterrà un prezzo di listino in linea con il suo predecessore, lo Xiaomi 15 Ultra. Questo dettaglio, se confermato, indicherebbe la volontà di Xiaomi di non alzare l’asticella del prezzo nonostante le probabili innovazioni hardware, rendendo il dispositivo competitivo nella fascia premium.

Le date da segnare sul calendario

La tabella di marcia sembra essere estremamente serrata. Le indiscrezioni indicano due date chiave per il prossimo futuro:

15 dicembre: la data in cui si vocifera che Xiaomi ufficializzerà pubblicamente l’apertura dei pre-ordini alla cieca, portando l’iniziativa fuori dai canali privati degli store e rendendola di dominio pubblico.

la data in cui si vocifera che Xiaomi ufficializzerà pubblicamente l’apertura dei pre-ordini alla cieca, portando l’iniziativa fuori dai canali privati degli store e rendendola di dominio pubblico. 26 dicembre: la data cerchiata in rosso per la potenziale presentazione ufficiale del dispositivo in Cina. Un lancio post-natalizio permetterebbe a Xiaomi di posizionarsi come primo grande protagonista tecnologico dell’anno nuovo, anticipando le mosse dei competitor previste per il primo trimestre.

Se queste tempistiche dovessero rivelarsi corrette, lo Xiaomi 17 Ultra si candiderebbe a diventare uno dei protagonisti assoluti della tecnologia mobile per la prossima stagione, confermando la volontà del brand di spingere sull’acceleratore dell’innovazione e della presenza sul mercato.

Resta ora da attendere la conferma ufficiale del 15 dicembre per scoprire se la fiducia “alla cieca” dei fan sarà ben riposta.