È già tempo di Xiaomi 17 Ultra: sarà il Camera Phone di Natale?

Dopo la presentazione della serie 17 e dei top di gamma targati Redmi, come da tradizione si guarda al prossimo Camera Phone della casa di Lei Jun. Xiaomi 17 Ultra è in dirittura d’arrivo e potrebbe debuttare parecchio prima del previsto: il top di gamma di Natale è servito?

Xiaomi 17 Ultra potrebbe debuttare già a dicembre: cosa sappiamo del prossimo Camera Phone

Il presunto Xiaomi 17 Ultra – Crediti: @kacskrz (X)

Le indiscrezioni sul lancio anticipato di Xiaomi 17 Ultra risalgono a varie settimane fa, ma ora si fanno ancora più intense. Secondo un noto insider cinese – Smart Pikachu – il Camera Phone arriverà con ottiche Leica aggiornate: quindi i miglioramenti non ci saranno solo dal punto di vista dei sensori, ma anche per il brand fotografico con cui Xiaomi collabora da diverso tempo.

Il nuovo rivestimento ottico di Leica dovrebbe migliorare la trasmissione della luce, riducendo al minimo i riflessi. Il risultato finale sarebbe una definizione e una gamma cromatica di alto livello, senza la necessità di affidarsi esclusivamente alla parte software.

Per quanto riguarda il periodo d’uscita, Xiaomi 17 Ultra dovrebbe essere annunciato entro fine dicembre. Chiaramente parliamo della Cina mentre per il debutto Global è probabile che dovremo pazientare ancora. Il palcoscenico internazionale più verosimile è il MWC 2026, a inizio marzo.

La nuova fotocamera di Xiaomi 17 Ultra

Oltre alle ottiche migliorate, il top di gamma offrirebbe un comparto fotografico ripensato. Da quattro sensori si passerebbe ad una tripla camera con un’unità principale OmniVision OV50X (1″, 50 MP) accompagnata da un ultra-wide e un teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Per saperne di più su Xiaomi 17 Ultra date un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni finora e viene aggiornato ad ogni nuova aggiunta.