Xiaomi 17 Ultra confermato in versione Global, ma avrà meno batteria

Tramite un video postato su X, la VP del gruppo Xiaomi – Xu Fei – ha confermato in via ufficiale che il prossimo Camera Phone arriverà in versione Global. Non ci sono dettagli sul resto della serie, ma la dirigente annuncia altre novità per l’ecosistema del brand.

Chiaramente tutta l’attenzione è focalizzata sullo Xiaomi 17 Ultra, che ha già ricevuto certificazioni in molteplici Paesi. Intanto spuntano i primi dettagli sulla batteria Global e sì, ancora una volta sarà castrata.

Xiaomi 17 Ultra Global sarà il Camera Phone di inizio anno: l’annuncio e le indiscrezioni sulla batteria

Crediti: Xiaomi

Il periodo d’uscita non è ancora stato svelato ma è probabile che bisognerà pazientare almeno fino a marzo 2026. Vista la finestra temporale, non è da escludere che Xiaomi 17 Ultra faccia capolino al MWC di Barcellona, la fiera tech più importante d’Europa (insieme ad IFA, che però si tiene a settembre).

I'm excited to finally share that #Xiaomi17Ultra is coming globally. And yes, there's more on the way. Stay tuned. pic.twitter.com/VMNY07r4Td — Xu Fei (@XuFei_Xiaomi) December 25, 2025

Nel frattempo il codice di HyperOS ha svelato l’arcano – anche se ormai si tratta di un evento che diamo per scontato. Il nuovo modello Ultra arriverà con una batteria depotenziata, com’è ormai destino dei telefoni Global: il Camera Phone passerà dai 6.800 mAh in Cina e 6.000 mAh, sempre con ricarica da 90W.

Il motivo di questo cambiamento è il solito e lo abbiamo spiegato approfonditamente in questo articolo. La stessa sorte toccherà anche a Xiaomi 17 liscio, che scenderà da 7.000 mAh a 6.330 mAh nel passaggio dalla Cina ai mercati europei. La ricarica da 100W resterà invariata.

#Xiaomi 17 Ultra with smaller battery globally, 6000 mAh instead of 6800 mAh. pic.twitter.com/xPLFGuJ1rW — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) December 25, 2025

I dispositivi Pro e Pro Max resteranno esclusiva cinese e alle nostre latitudini arriveranno solo i fratelli Xiaomi 17 e 17 Ultra. Tra le altre aggiunte non possiamo che aspettarci anche Xiaomi Watch 5 e gli auricolari Buds 6, freschi di lancio in patria.