Xiaomi 17 Ultra (Leica Edition) a confronto con vivo X300 Pro, in questo hands-on

Il nuovo Xiaomi 17 Ultra Leica Edition si presenta come uno dei dispositivi più ambiziosi dell’anno e segna un’evoluzione significativa nella collaborazione tra il colosso cinese e lo storico marchio fotografico tedesco.

Dopo il lancio ufficiale in Cina, per ingannare l’attesa alle nostre latitudini, diamo un’occhiata ad un video hands-on particolarmente esaustivo, con tanto di confronto con il rivale vivo X300 Pro – un altro Camera Phone d’eccellenza.

Xiaomi 17 Ultra in versione Leica Edition e vivo X300 Pro: un video hands-on mostra i due Camera Phone a confronto

Crediti: ben’s gadget reviews

In termini di design e specifiche, la versione Leica Edition non cambia le cose rispetto a Xiaomi 17 Ultra standard. Il top di gamma guadagna un look che richiama le fotocamere Leica M, con una finitura in pelle vegana nella parte inferiore e una sezione in alluminio in quella superiore. La grande novità è l’aggiunta di una ghiera rotante intorno al modulo fotografico, che funge da zoom fisico.

Sotto il profilo tecnico, lo smartphone è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 5 e una batteria capiente da ben 6.800 mAh, mantenendo comunque un profilo sottile.

Il display è un pannello LTPO OLED da 6,9″ a 120 Hz, che quest’anno abbandona le curvature accentuate per una superficie completamente piatta. Dal punto di vista software, il sistema Hyper OS accoglie l’utente con il logo Leica all’avvio.

Come sottolineato anche poco sopra il vero protagonista è il comparto fotografico, con la sua ghiera fisica rotante attorno all’obiettivo. La configurazione vanta un sensore principale da 50 MP da 1″ e, soprattutto, un teleobiettivo periscopico da 200 MP con lenti mobili che permettono uno zoom ottico variabile tra i 75 mm e i 100 mm.

Le lenti godono della tecnologia Leica APO, derivata dalle fotocamere professionali e che aiuta a ridurre drasticamente le aberrazioni cromatiche, per scatti più puliti e naturali.

Com’è andata la sfida tra Xiaomi e vivo

Durante i test sul campo, il dispositivo ha mostrato una gestione eccellente dell’esposizione, dei colori e della ombre. Lo zoom si comporta in modo egregio fino a 15x, beneficiando di un algoritmo AI per la nitidezza dei dettagli, mentre la grande dimensione del sensore permette di ottenere un bokeh naturale. Anche la velocità dell’otturatore è stata migliorata, riducendo il rischio di foto mosse con soggetti in movimento.

Per quanto riguarda le capacità video, Xiaomi 17 Ultra supporta la registrazione in 4K fino a 120 fps e include la modalità Log per chi desidera maggiore controllo in post-produzione. Nonostante tutte le accortezze, manca all’appello un pulsante fisico dedicato allo scatto.

vivo X300 Pro è sicuramente un degno avversario, anche grazie all’utilizzo di un teleobiettivo con lenti Zeiss APO. Tuttavia il rivale Xiaomi sembra offrire una gestione migliore dei riflessi; per quanto riguarda le prestazioni dello zoom, X300 Pro offre immagini pulite mentre 17 Ultra risponde con una gestione dei colori e dell’esposizione particolarmente convincenti.

Comunque questi primi test fanno parte del video hands-on e sono necessari ulteriori approfondimenti per saggiare le capacità di entrambi i Camera Phone.