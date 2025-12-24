Questa versione di Xiaomi 17 Ultra avrà l’iconico bollino rosso di Leica

Il 25 dicembre non è solo il giorno di Natale, ma anche la data d’uscita di Xiaomi 17 Ultra in Cina. Il top di gamma natalizio debutta in collaborazione con Leica – com’è ormai tradizione – ma ci sarà anche un’edizione speciale dotata dell’iconico bollino rosso del brand fotografico.

Si tratta di un’indiscrezione risalente ormai a mesi fa, eppure alla fine si è rivelata veritiera. Ora resta da vedere quali saranno le differenze con il modello standard. Ci saranno solo degli accorgimenti estetici oppure cambierà il comparto fotografico?

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: cosa cambierà con la nuova versione speciale? Si comincia dall’iconico bollino

Crediti: Xiaomi

Il nome della versione speciale è emblematico: Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è stato annunciato con un teaser, che conferma la presenza del bollino rosso. Questo marchio rappresenta un legame diretto e tangibile con Leica, molto più rispetto al solito logo a cui siamo abituati.

Purtroppo non viene svelato molto, a parte la presenza di una confezione di vendita ridisegnata; probabilmente ci saranno degli accessori e magari il flagship presenterà una cover posteriore diversa rispetto alle colorazioni Black, White e Starry Green viste finora.

A questo punto non resta che attendere l’evento di domani, 25 dicembre. Xiaomi 17 Ultra sarà finalmente ufficiale e in questo modo potremo sapere tutto e cominciare a guardare al futuro evento internazionale. Intanto date un’occhiata a questo approfondimento: abbiamo raccolto per voi leak e conferme sul nuovo Camera Phone!