Xiaomi 17 Ultra avvistato dal vivo: è camuffato ma sappiamo il design

Dopo indiscrezioni, concept render e le immagini dedicate al kit fotografico che accompagnerà il debutto, Xiaomi 17 Ultra torna a mostrarsi ancora una volta. Tuttavia a questo giro si tratta di una presunta foto spia: il top di gamma è camuffato per l’uscita in pubblico ma proprio grazie ai leak precedenti possiamo intuire il design.

Xiaomi 17 Ultra compare in una presunta foto dal vivo: ecco come sarà il design del nuovo Camera Phone

Crediti: Weibo

La foto in questione sta facendo il giro dei media asiatici ed arriva direttamente da Weibo – il social cinese per eccellenza. L’immagine mostrerebbe il presunto Xiaomi 17 Ultra durante un’uscita di prova e, come avviene spesso per i modelli inediti, è stato camuffato con un’ingombrante armatura protettiva.

Non fatevi ingannala dal look ampio e squadrato: quasi sicuramente sotto la cover è presente un modulo fotografico circolare, simile a quello di Xiaomi 15 Ultra. Nonostante la copertura si nota benissimo la novità di questa generazione; il top di gamma passerà da quattro sensori ad un terzetto di fotocamere, sempre con ottiche Leica.

Il sensore principale sarà affiancato da un ultra-grandangolare e da un singolo teleobiettivo periscopico da 200 MP: è emerso dai render dedicati al kit fotografico che arriverà col dispositivo ed ora sembra “confermato” anche dalla foto spia.

A questo punto è solo questione di tempo prima che inizino ad apparire le prime immagini leak dal vivo. Aspettando di saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutti i leak dedicati a Xiaomi 17 Ultra.