Xiaomi 17 Ultra e LeitzPhone: due nomi per lo stesso Camera Phone?

Il lancio del prossimo Xiaomi 17 Ultra si fa sempre più vicino, nonostante l’alone di mistero che circonda il dispositivo e il silenzio da parte dei canali ufficiali. Il Camera Phone potrebbe segnare l’inizio di una partnership ancora più profonda con Leica, alla faccia di chi vedeva la fine dell’idillio fotografico tra i due brand (rumor smentiti).

Da alcune certificazioni sono emersi i nomi di due smartphone: da un lato il nostro modello Ultra e dall’altro… LeitzPhone powered by Xiaomi, una novità assoluta per il panorama mobile.

Xiaomi 17 Ultra by Leica e LeitzPhone powered by Xiaomi: che cosa bolle in pentola per il prossimo Camera Phone?

Crediti: XiaomiTime

I nuovi marchi emersi sono due e in entrambi i casi riguarderebbero lo stesso telefono. Xiaomi 17 Ultra by Leica sarà il prossimo Camera Phone della casa di Lei Jun, un dispositivo di cui abbiamo parlato in modo parecchio approfondito grazie alle sfilza di indiscrezioni.

Insieme a questo nome è spuntato anche un altro terminale, stavolta con un titolo ancora più evocativo. Leitzphone powered by Xiaomi dovrebbe essere il medesimo telefono, ma con un nome differente e in arrivo per determinati mercati – non ancora specificati.

Crediti: XiaomiTime

Diamo per scontato che Xiaomi utilizzerà il termine Ultra in Cina e chiaramente anche in Europa e in Italia: lanciare uno smartphone premium – il fiore all’occhiello di questa generazione – con un nome poco familiare potrebbe non essere per nulla vantaggioso.

Una nuova serie di smartphone Leica?

Leitz Phone 3 – Crediti: Leica

Il prossimo Leitzphone indica un legame esplicito con Leica e con la gamma Leitz Phone, giunta al suo terzo capitolo nel 2024. In brand fotografico si è cimentato nel settore degli smartphone finora facendo affidamento su rebrand di dispositivi targati Sharp. Non a caso la serie è disponibile solo in Giappone e di conseguenza possiamo provare a fare un’ipotesi.

Probabilmente anziché affidarsi a Sharp, Leica ha deciso di stringere ulteriormente il rapporto con Xiaomi utilizzando anche l’hardware della casa cinese. Quindi il nostro Xiaomi 17 Ultra diventerebbe il nuovo Leitzphone e non è da escludere che si tratti di un’esclusiva per il mercato nipponico.

Per ora si tratta di un’ipotesi, quindi non resta che attendere dettagli ufficiali da parte della due aziende.