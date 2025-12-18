Xiaomi 17 Ultra arriva la prossima settimana: il flagship natalizio è servito!

Detto, fatto: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane arriva la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese. Xiaomi 17 Ultra debutta in netto anticipo rispetto al solito, con un evento fissato per dicembre – quasi due mesi prima rispetto al predecessore!

Inoltre la casa di Lei Jun ha fortificato la collaborazione con Leica, una strategia che era già emersa di recente. Ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo Camera Phone natalizio!

Xiaomi 17 Ultra confermato: la data di presentazione è vicina (per il mercato cinese)

Crediti: Xiaomi

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra è fissato per la prossima settimana – quindi tra il 22 e il 28 dicembre – ma al momento avverrà solo in Cina. Siamo curiosi di scoprire quali saranno le tempistiche per l’Europa e l’Italia: come al solito il palcoscenico perfetto è il MWC 2026 (dal 2 al 5 marzo), ma visto il debutto anticipato non ci sono ancora certezze ufficiali sui prossimi passi di Xiaomi.

Intanto l’azienda cinese ha confermato nuovamente la partnership con Leica, che si fa ancora più solita. Il Camera Phone sarà il primo equipaggiato con un teleobiettivo Leica APO (ossia Apocromatico), progettato per offrire una migliore precisione cromatica e una maggiore nitidezza negli scatti a distanza, specialmente per immagini notturne e scene ad alto contrasto.

Xiaomi 17 Ultra sarà equipaggiato con un nuovo sensore principale da 1″: in base a quanto emerso dai leak, si tratterebbe di una soluzione OmniVision OV50X. Per scoprire tutte le indiscrezioni finora date un’occhiata al nostro approfondimento, aggiornato con ogni novità.