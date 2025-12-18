Xiaomi 17 Ultra gioca d’anticipo: arriverà prima anche la versione Global?

Con la sua ultima generazione di flagship Xiaomi ha deciso di premere forte sull’acceleratore. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è stato annunciato a settembre, spingendo l’azienda a lanciare la serie Xiaomi 17 nello stesso mese – in anticipo rispetto al solito.

Ora sappiamo che avverrà lo stesso anche con Xiaomi 17 Ultra: il lancio del Camera Phone è previsto per la settimana prossima in Cina e viene da chiedersi se ci saranno novità a breve anche per quanto riguarda i mercati Global.

Xiaomi 17 Ultra arriverà molto prima del previsto: ci sono indizi per un lancio anticipato anche Global

Crediti: FCC

Al momento la casa di Lei Jun si è limitata ad annunciare il debutto in Cina: il top di gamma di Natale sarà svelato nei prossimi giorni mentre per l’Occidente non abbiamo ancora notizie ufficiali.

Come da tradizione ci aspettiamo che il brand presenti Xiaomi 17 e 17 Ultra in occasione del MWC 2026 di Barcellona (dal 2 al 5 marzo), tuttavia potrebbe anche propendere per un debutto internazionale anticipato.

Crediti: FCC Crediti: FCC

La versione Global dell’ultimo Camera Phone, infatti, è stata certificata in varie occasioni – con la sigla 2512BPNDAG. Prima la comparsa nel database dell’ente IMEI ed ora l’FCC: a questo punto non è da escludere che il lancio possa avvenire già a gennaio 2026.

Comunque l’ultima parola spetta a Xiaomi: aspettando maggiori dettagli ufficiali potete dare un’occhiata a tutti i leak e le conferme finora grazie al nostro approfondimento dedicato.