Xiaomi 17 Ultra si unirà alla schiera dei Battery Phone

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra è in programma per la prossima settimana – in Cina – e di conseguenza le indiscrezioni si fanno più pressanti. Le ultime novità riguardano batteria, ricarica, dimensioni e colorazioni: nonostante le mire da Camera Phone il nuovo top di gamma strizzerà l’occhio verso i Battery Phone, con un’unità di tutto rispetto.

Xiaomi 17 Ultra avrà una batteria maggiorata rispetto alla scorsa generazione: ecco le ultime novità

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

In base a quanto emerso nelle ultime ore, Xiaomi 17 Ultra avrà a bordo una batteria da 6.800 mAh, chiaramente con tecnologia al silicio-carbonio – che consente di avere una maggiore densità ma senza impattare sullo spessore. Non a caso dimensioni e peso sarebbero di 77,6 x 8 mm e 227 grammi, contro i 75,3 x 9,4 mm e 229 grammi di Xiaomi 15 Ultra.

Quindi il nuovo Camera Phone avrà una batteria enorme ma in un formato “più compatto” rispetto a quello del predecessore. Quest’ultimo ha debuttato in Cina con 6.000 mAh e in Italia con 5.410 mah.

Lo stesso insider sostiene che il nuovo modello avrà sia la ricarica rapida da 100W che quella wireless (ma non specifica la potenza). Per l’estetica ci saranno 4 colorazioni ossia nero, bianco, verde e viola.

Al momento lo Xiaomi con la batteria maggiore resta sempre Xiaomi 17 Pro Max con i suoi 7.500 mAh. Il prossimo modello Ultra arriverà con un’unità minore ed è comprensibile dato che quest’ultimo deve sacrificare lo spazio interno per il comparto fotografico – basato su un sensore principale da 1″ ed un teleobiettivo periscopio Leica APO da 200 MP.