La fotocamera di Xiaomi 17 Ultra “balla”, ma per l’azienda è tutto normale

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di fotografia mobile grazie al suo particolare zoom fisico. Tuttavia ha anche sollevato qualche discussione sulla sua qualità costruttiva: tutto a causa di una sospetta instabilità del nuovo Master Zoom Ring, l’anello fisico rotante che circonda l’imponente modulo fotografico.

Alcuni video degli utenti mostrano il componente traballare leggermente se toccato, generando una certa preoccupazione sulla solidità di un modello di fascia premium.

Xiaomi 17 Ultra e il modulo fotografico ballerino: il difetto del nuovo Camera Phone… che non è un difetto

Crediti: Xiaomi

Vista la diffusione delle clip sul social cinese Weibo, Xiaomi è intervenuta prontamente per spiegare che ciò che appare come un difetto è in realtà il risultato di una scelta ingegneristica precisa. Si tratta di un espediente per garantire il corretto funzionamento dell’anello.

L’apparente allentamento del Master Zoom Ring non è un errore di assemblaggio, ma deriva da una sofisticata struttura a sandwich composta da ben 26 parti separate.

Xiaomi ha chiarito che è stato necessario introdurre specifiche tolleranze di movimento per assicurare che il componente rimanga intatto e funzionale anche dopo un lungo periodo di utilizzo o in caso di cadute accidentali del dispositivo.

Questa leggera mobilità meccanica, che può produrre un lieve suono se l’anello viene scosso o toccato, è dunque una proprietà normale che non influisce sulla precisione dello zoom né sulle certificazioni di resistenza IP66, IP68 e IP69 contro acqua e polvere.

Come qualsiasi altro modello del brand, anche Xiaomi 17 Ultra è stato sottoposto a rigorosi test di caduta e resistenza alle alte temperature per garantirne l’affidabilità nel tempo.

Il problema del rumore metallico

Crediti: Xiaomi

Un altro fenomeno che ha sorpreso gli utenti è il leggero rumore metallico che si avverte scuotendo il telefono. Il suono è particolarmente evidente a causa dell’integrazione di sistemi di stabilizzazione ottica avanzati.

In particolare, il nuovo teleobiettivo periscopico da 200 MP richiede un’area di manovra per il motore di ben 7 mm per consentire la corretta escursione delle lenti, un valore decisamente superiore agli 1,5 mm del modello precedente.

Quando la fotocamera è spenta, le lenti sono libere di muoversi all’interno di questo spazio, generando il ticchettio; tuttavia, non appena l’applicazione fotocamera viene attivata, il sistema di stabilizzazione entra in funzione e blocca il movimento, eliminando ogni rumore.

Quindi, nel complesso, in entrambi i casi non abbiamo a che fare con dei difetti ma con degli stratagemmi per migliorare la durabilità meccanica di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition – anche se a scapito della rigidità strutturale.