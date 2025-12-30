I flagship Xiaomi hanno un fornitore esclusivo di pannelli “Real RGB”, non è né Samsung né BOE

Mentre per anni i nomi di Samsung Display e, più recentemente, di BOE hanno dominato le schede tecniche dei flagship Android, Xiaomi ha deciso di intraprendere una strada diversa e distintiva per i suoi ultimi gioielli tecnologici.

È stato infatti confermato ufficialmente che TCL CSOT è il fornitore esclusivo dei pannelli montati sui nuovissimi Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, segnando un importante punto di svolta nella catena di approvvigionamento del colosso cinese.

Xiaomi 17 Ultra, un display “Real RGB” senza compromessi

Crediti: Xiaomi

Il display di Xiaomi 17 Ultra è un imponente schermo piatto da 6,9 pollici, caratterizzato da un design “quad-equal-bezel”, ovvero con cornici perfettamente simmetriche e sottili su tutti e quattro i lati.

Tuttavia, ciò che rende questo componente veramente unico non è solo l’estetica, ma la tecnologia sviluppata da TCL CSOT. Il produttore ha implementato una disposizione dei pixel denominata “Real RGB”, una soluzione tecnica raffinata che mira a risolvere i limiti storici dei pannelli OLED tradizionali.

A differenza delle comuni matrici che utilizzano la condivisione dei pixel tra punti adiacenti, la tecnologia Real RGB prevede che ogni sub-pixel rosso, verde e blu si illumini in maniera completamente indipendente.

Efficienza e materiali di nuova generazione

Questa architettura microscopica si traduce in vantaggi tangibili per l’utente finale: i bordi delle immagini risultano estremamente più nitidi, la chiarezza complessiva del testo e dei media è superiore e, fattore non trascurabile, si ottiene una riduzione del consumo energetico.

L’ottimizzazione non si ferma alla matrice, il pannello supporta una frequenza di aggiornamento adattiva LTPO che varia da 1 a 120 Hz, garantendo fluidità nelle animazioni e risparmio batteria quando lo schermo è statico. Inoltre, la luminosità di picco raggiunge 3500 nit, assicurando una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

L’eccellenza tecnica del pannello fornito da TCL CSOT si fonda sull’utilizzo di materiali emettitori di luce di ultima generazione (M10).

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questi materiali sono stati progettati per offrire un’elevata accuratezza cromatica mantenendo bassi i consumi e garantendo tempi di risposta rapidissimi.

I dati tecnici riportano un’efficienza luminosa che raggiunge gli 82,1 cd/A (candele per ampere), un valore che permette al display di brillare intensamente senza drenare eccessivamente la batteria del dispositivo.

Una partnership strategica che guarda al futuro

La scelta di affidarsi a TCL CSOT per i modelli Ultra non è un esperimento isolato, ma il culmine di una collaborazione strategica che lega Xiaomi e TCL dal lontano 2017.

Questa partnership, che si estende ben oltre il perimetro degli smartphone per toccare tablet, display per automobili e altre categorie di prodotto, si è consolidata nel tempo fino a diventare un vero e proprio asse portante per l’innovazione di entrambi i brand. Già i modelli Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max avevano adottato schermi dello stesso fornitore, dimostrando la fiducia di Xiaomi nella qualità costruttiva di TCL.

A testimonianza di questo legame profondo, le due aziende hanno istituito un laboratorio di innovazione congiunto nel 2021. La collaborazione è diventata così stretta che nel luglio del 2025 è stata inaugurata la “Fase II” di questa struttura, ampliando ulteriormente le capacità di ricerca e sviluppo condivise.

Questo investimento comune suggerisce che le tecnologie come il Real RGB sono solo l’inizio di una nuova era per i display.