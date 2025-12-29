La serie Xiaomi 17 non è finita: ci sarà ancora un altro flagship

No, dopo la bellezza di quattro smartphone sembra che la serie principale di Xiaomi non sia ancora giunta al capolinea. Secondo quanto rivelato da un noto insider, nel corso del 2026 arriverà un nuovo smartphone della famiglia Xiaomi 17 – e rivela anche i primi dettagli tecnici.

A quanto pare il prossimo anno riserverà delle sorprese ai Mi Fan cinesi: resta da vedere quante di queste novità arriveranno anche alle nostre latitudini.

La serie Xiaomi 17 continuerà ancora: svelati i primi dettagli di una nuova aggiunta alla gamma

Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max – Crediti: Xiaomi

Il leaker in questione è il solito Digital Chat Station, un veterano delle indiscrezioni sui brand cinesi. Il prossimo membro della serie Xiaomi 17 sarebbe attualmente in fase di test e dovrebbe presentare caratteristiche da top di gamma.

In base a quanto emerso sembra trattarsi quasi di un modello Pro, ma con le dimensioni del Pro Max. Ricordiamo che la gamma Xiaomi 17 è composta dai modelli base, Pro e Pro Max, rispettivamente con display da 6,3″, 6,3″ e 6,9″ di diagonale. I due fratelli maggiori sono dotati di un ampio schermo posteriore, una caratteristica che mancava da tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo modello della serie dovrebbe avere uno schermo Flat da 6,8″ o 6,9″ di diagonale, con cornici simmetriche e sottili – presumibilmente con tecnologia LIPO. Nessun compromesso sulle performance dato che anche l’ultimo arrivato avrebbe a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il comparto fotografico offrirebbe anche un teleobiettivo periscopico mentre internamente il device sarebbe conosciuto con la sigla “H1”. Il lancio sarebbe previsto nella prima metà del 2026, ma al momento si parla del mercato cinese.

Viste le dimensioni del display è probabile che non si tratterà del presunto Xiaomi 17 Air, il primo ultrasottile della casa di Lei Jun. La serie principale comincia a farsi affollata: di recente l’azienda ha annunciato in Cina il Camera Phone Xiaomi 17 Ultra.

Gli unici telefoni certi per i mercati Global sono la versione standard (17) e il modello Ultra, ma manca ancora una data d’uscita internazionale.