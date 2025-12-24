Una petizione vuole riportare in vita Windows Phone, la terza volta è quella buona?

Nonostante il periodo natalizio sia solitamente dedicato al riposo e al distacco dalla tecnologia, c’è un argomento che continua a riaccendere gli animi degli appassionati e degli addetti ai lavori con una regolarità quasi sorprendente: il destino di Windows Phone.

La nostalgia per quello che fu il “terzo polo” della telefonia mobile non si è mai del tutto spenta e, proprio in questi giorni, una nuova iniziativa sta tentando di smuovere le acque presso il quartier generale di Redmond.

Una petizione apparsa sulla piattaforma Change.org, lanciata dall’utente greco Σπύρος Κ, sta raccogliendo consensi con l’audace obiettivo di convincere Microsoft a riconsiderare il proprio abbandono del settore mobile.

Pensi che Windows Phone debba tornare? Firma la petizione

Crediti: Getty

Per comprendere l’attaccamento viscerale che ancora circonda questo marchio, bisogna ricordare cosa ha rappresentato Windows Phone. Si trattava di un ecosistema che osava sfidare il duopolio di Android e iOS con una filosofia di design radicalmente diversa.

L’interfaccia a “Live Tiles”, minimalista e funzionale, offriva informazioni in tempo reale direttamente dalla schermata home, garantendo un livello di personalizzazione e fluidità che molti utenti rimpiangono ancora oggi.

Tuttavia, la storia di Windows Phone è segnata da una fine brusca e controversa. La piattaforma fu “uccisa” virtualmente con un tweet, in cui l’azienda dichiarava che il sistema operativo non era più una priorità, lasciando orfana una community di milioni di utenti e rendendo vani gli sforzi profusi con l’acquisizione della divisione dispositivi di Nokia.

Una mossa strategica che lo stesso CEO Satya Nadella avrebbe in seguito definito come un errore e fonte di rimpianto, ammettendo che la chiusura prematura, avvenuta prima ancora di poter sfruttare appieno il potenziale dell’acquisizione, fu una decisione forse troppo affrettata.

Cosa chiede la nuova petizione

Il testo della petizione su Change.org non si limita a chiedere un semplice ritorno al passato, ma propone una visione evoluta. I firmatari sollecitano Microsoft a creare un Windows Phone “reimaginato”, basato sulle tecnologie odierne, in particolare su Windows 11.

L’argomentazione centrale è che, in un mondo dominato da due soli giganti, esista ancora spazio e domanda per una terza via focalizzata sulla produttività, sulla scelta dell’utente e sull’integrazione profonda con l’ecosistema Microsoft.

La richiesta è chiara: non un’operazione nostalgia, ma un dispositivo moderno che erediti la pulizia e la velocità del predecessore, adattandole alle esigenze contemporanee.

La realtà del mercato e le barriere lungo il percorso

Nonostante l’entusiasmo dei fan e la validità teorica di un dispositivo mobile basato su Windows 11, specialmente ora che l’architettura ARM e l’emulazione tramite Prism stanno rendendo possibile l’esecuzione di Windows completo su hardware portatile a basso consumo, la realtà aziendale sembra andare in una direzione opposta.

Da quando Panos Panay, l’architetto della linea Surface, ha lasciato l’azienda e l’era di Steve Ballmer è ormai un lontano ricordo, la passione di Microsoft per l’hardware di consumo sembra essersi affievolita.

Progetti ambiziosi come il Surface “Andromeda” o il Surface Duo a doppio schermo sono stati abbandonati o non hanno mai visto la luce come veri e propri successori spirituali dei Lumia.

Anche la divisione Xbox sta virando verso un modello che privilegia i partner OEM, come dimostrano dispositivi quali l’ASUS ROG Ally, piuttosto che l’hardware proprietario esclusivo. Al momento, Microsoft non ha piani ufficiali per rientrare nel mercato della telefonia.

Il paradosso dell’intelligenza artificiale

C’è però un punto critico sollevato dagli analisti che potrebbe dare un senso logico a un eventuale ritorno: l’intelligenza artificiale.

La mancanza di un proprio “endpoint smartphone” rappresenta una debolezza strategica notevole per Microsoft nella corsa all’IA.

Senza un dispositivo che metta l’azienda direttamente nelle tasche dei consumatori, la diffusione capillare dei suoi servizi di intelligenza artificiale incontra barriere che Apple e Google non hanno.

Tuttavia, finché la strategia di Nadella rimarrà focalizzata sul cloud e sui servizi aziendali, è improbabile che vedremo un nuovo smartphone con il logo di Windows.