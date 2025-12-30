Vivo X300 Ultra è più vicino che mai, certificata la variante global

Di recente, l’attenzione degli appassionati di tecnologia mobile si è concentrata sulle mosse di vivo. Il marchio, che ha saputo conquistare la vetta della fotografia su smartphone, storicamente ha lasciato l’amaro in bocca agli utenti occidentali con la mancata distribuzione dei suoi modelli più prestigiosi.

Tuttavia, il vento sembra essere cambiato. Secondo le ultime indiscrezioni e certificazioni trapelate, dopo il lancio dei modelli internazionali di vivo X300 e vivo X300 Pro, il produttore sembra pronto a lanciare l’imminente vivo X300 Ultra anche al di fuori dei confini cinesi.

Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo, dato che i predecessori della serie “Ultra” sono rimasti confinati al mercato asiatico.

Vivo X300 Ultra, il cameraphone definitivo in arrivo anche da noi?

vivo X300 Pro

La conferma più tangibile di questo cambio di rotta arriva dagli enti di certificazione europei. La variante globale del dispositivo, identificata con il numero di modello V2562, ha infatti ricevuto il via libera burocratico in Europa, un passaggio obbligato che precede solitamente la commercializzazione ufficiale.

Sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato dichiarazioni formali, la comparsa di questo codice nei database del Vecchio Continente è un indizio inequivocabile che vivo intende competere ad armi pari con i giganti del settore anche sui nostri mercati, portando finalmente la sua tecnologia di punta nelle mani degli utenti globali.

Le certificazioni precedenti avevano già svelato alcuni dettagli tecnici, come il supporto alla ricarica cablata a 100W, un valore che promette tempi di recupero dell’energia estremamente rapidi, essenziali per un dispositivo di questa caratura.

Potenza smisurata e autonomia da record?

Oltre alla mera disponibilità, ciò che rende il vivo X300 Ultra un prodotto da tenere d’occhio è la scheda tecnica che si preannuncia, senza mezzi termini, mostruosa.

Le voci di corridoio più accreditate suggeriscono che il lancio avverrà entro la fine di aprile e che lo smartphone sarà mosso dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

L’adozione di questo SoC garantirebbe prestazioni di calcolo e capacità di elaborazione dell’intelligenza artificiale ai vertici della categoria, necessarie per gestire il complesso comparto multimediale del telefono.

Ma la vera sorpresa potrebbe risiedere sotto la scocca posteriore: i rumor parlano dell’integrazione di una batteria da 7.000 mAh.

Un comparto fotografico senza precedenti

Il cuore dell’esperienza vivo X, tuttavia, rimane la fotografia, e l’X300 Ultra sembra voler riscrivere le regole del gioco. Le specifiche trapelate descrivono un sistema che farà impallidire la concorrenza, caratterizzato da sensori ad altissima risoluzione e grandi dimensioni.

Il modulo principale dovrebbe vantare una fotocamera da 200MP basata sul sensore Sony IMX09E di tipo 1/1,12″, una dimensione enorme che garantisce una cattura della luce e un dettaglio eccezionali.

Ancora più impressionante è la presunta dotazione per lo zoom: si parla di un teleobiettivo a periscopio anch’esso da 200MP, equipaggiato con il sensore Sony IMX09A.

Una tale risoluzione su un’ottica zoom permetterebbe livelli di ingrandimento ibrido e digitale con una perdita di qualità minima, offrendo una versatilità creativa incredibile.

A completare il quadro troviamo una fotocamera ultrawide da 50MP con un sensore generoso di tipo 1/1,28″, ideale per scatti panoramici e macro di alta qualità, e una fotocamera anteriore da 50MP per selfie definiti e videochiamate in alta risoluzione.

Con un pacchetto hardware di questo livello e la concreta possibilità di un acquisto ufficiale in Europa, il vivo X300 Ultra si candida a diventare uno dei protagonisti assoluti della prima metà dell’anno, sfidando apertamente il dominio dei brand più blasonati nel segmento premium.