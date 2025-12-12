vivo V70 e X300 FE senza segreti: i “cugini” cinesi svelano tutto

Il prossimo 15 dicembre si terrà l’evento di lancio della serie vivo S50, composta da due nuovi smartphone. Questa gamma è tipica del mercato cinese ma interessa parecchio anche a noi occidentali. Il modello standard – come da tradizione– dovrebbe debuttare da noi come vivo V70 ed ora una certificazione svela tutte le specifiche.
vivo V70 e X300 FE: le varianti cinesi sono state certificate con immagini e specifiche
Il maggiore S50 Pro Mini sarebbe il nostro vivo X300 FE, dispositivo ancora inedito che dovrebbe seguire la scia del predecessore ed accompagnate l’attuale serie di punta Global.
Per quanto riguarda la variante di base S50, in questo caso il lancio internazionale sarebbe previsto come vivo V70. Al momento la gamma è discontinua in Italia: V50 è arrivato da noi seguito poi da V60 Lite e non dal modello “liscio”. Di conseguenza non sappiamo con certezza quale sarà la strategia di vivo per il prossimo dispositivo della serie V.
Intanto China Telecom ha inserito la controparte cinese nel suo database con tanto di immagini e specifiche. Di seguito trovate la scheda tecnica completa basata sul telefono che sarà lanciato come vivo S50; tuttavia parte che la variante Global (quindi V70) monterà lo Snapdragon 7 Gen 4, almeno secondo alcune voci.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple, Serene Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico?)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3 GHz – Cortex-X4
- 6 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 735
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico IMX882
- Selfie camera: 50 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6
C’è anche il nostro vivo X300 FE, con un design ispirato a Cupertino
L’operatore ha svelato anche vivo S50 Pro Mini, il fratello maggiore che arriva con specifiche superiori in un corpo compatto. Questo modello dovrebbe arrivare anche in Italia ma con il nome di vivo X300 FE.
La certificazione di China Telecom mostra il nuovo design dello smartphone, caratterizzato da un’estetica divisiva. La cover, infatti, è ispirata allo stile di iPhone Air: resta da vedere se questa novità sarà apprezzata o meno dagli appassionati di vivo.
- Dimensioni e peso: 50,83 x 71,76 x 8,10 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni?)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 829 (versione depotenziata della 840)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W, wireless 40W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6