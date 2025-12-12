vivo V70 e X300 FE senza segreti: i “cugini” cinesi svelano tutto

Il prossimo 15 dicembre si terrà l’evento di lancio della serie vivo S50, composta da due nuovi smartphone. Questa gamma è tipica del mercato cinese ma interessa parecchio anche a noi occidentali. Il modello standard – come da tradizione– dovrebbe debuttare da noi come vivo V70 ed ora una certificazione svela tutte le specifiche.

vivo V70 e X300 FE: le varianti cinesi sono state certificate con immagini e specifiche

vivo S50 – Crediti: vivo

Il maggiore S50 Pro Mini sarebbe il nostro vivo X300 FE, dispositivo ancora inedito che dovrebbe seguire la scia del predecessore ed accompagnate l’attuale serie di punta Global.

Per quanto riguarda la variante di base S50, in questo caso il lancio internazionale sarebbe previsto come vivo V70. Al momento la gamma è discontinua in Italia: V50 è arrivato da noi seguito poi da V60 Lite e non dal modello “liscio”. Di conseguenza non sappiamo con certezza quale sarà la strategia di vivo per il prossimo dispositivo della serie V.

Intanto China Telecom ha inserito la controparte cinese nel suo database con tanto di immagini e specifiche. Di seguito trovate la scheda tecnica completa basata sul telefono che sarà lanciato come vivo S50; tuttavia parte che la variante Global (quindi V70) monterà lo Snapdragon 7 Gen 4, almeno secondo alcune voci.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple, Serene Blue

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico?)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 3 GHz – Cortex-X4 6 x 2,8 GHz – Cortex-A720 3 x 2 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 735

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 90W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico IMX882

Selfie camera: 50 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

C’è anche il nostro vivo X300 FE, con un design ispirato a Cupertino

Crediti: China Telecom

L’operatore ha svelato anche vivo S50 Pro Mini, il fratello maggiore che arriva con specifiche superiori in un corpo compatto. Questo modello dovrebbe arrivare anche in Italia ma con il nome di vivo X300 FE.

La certificazione di China Telecom mostra il nuovo design dello smartphone, caratterizzato da un’estetica divisiva. La cover, infatti, è ispirata allo stile di iPhone Air: resta da vedere se questa novità sarà apprezzata o meno dagli appassionati di vivo.