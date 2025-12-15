vivo S50 e S50 Pro Mini ufficiali in Cina: saranno i nostri vivo V70 e X300 FE?

Come da programma, quest’oggi la compagnia asiatica ha annunciato vivo S50 e S50 Pro Mini in Cina, due smartphone che potrebbero fare capolino anche da noi ma con nomi differenti. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, andiamo a scoprire tutte le novità di questi dispositivi: la vera chicca è il modello Pro Mini, soluzione in formato compatto e dal design ispirato ad iPhone Air.
vivo S50 e S50 Pro Mini ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il design dei nuovi telefoni della serie S cambia completamente rispetto alla scorsa generazione, ma anche all’interno della stessa famiglia ci sono stile agli antipodi. vivo S50 è il modello più classico, con un ampio modulo fotografico squadrato – tanto in voga nell’ultimo periodo e chiaramente ispirato a Cupertino.
Il fratello maggiore vivo S50 Pro Mini alza il tiro sia in termini di specifiche che di design: in questo caso il produttore cinese osa, muovendosi sullo stesso percorso di Honor 500. Anche in questo caso il look guarda ad Apple ma l’ispirazione è il controverso iPhone Air con il suo stile tanto particolare quanto polarizzante.
Per quanto riguarda i display, i due smartphone offrono soluzioni flat AMOLED da 6,59″ e 6,31″ di diagonale, in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 5.000 nit.
Le analogie continuano con la classificazione IP68/69 e il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, così come la batteria da 6.500 mAh e la ricarica da 90W. Il modello Pro Mini aggiunge il supporto a quella wireless da 40W.
Cambia il chipset anche se entrambi gli smartphone fanno affidamento su Qualcomm: vivo S50 adotta lo Snapdragon 8s Gen 3 mentre S50 Pro Mini adotta lo Snapdragon 8 Gen 5, ultima novità del chipmaker dedicata alla fascia alta.
Il comparto fotografico è simile per impostazione ma con una sola differenza: entrambi presenta un trittico da 50 + 8 + 50 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare con FOV da 110° ed un teleobiettivo periscopico. Tuttavia il fratello maggiore utilizza il sensore principale IMX921, lo stesso di iQOO 15 e vivo X200.
Infine il prezzo: S50 parte da circa 361€ al cambio attuale mentre S50 Pro Mini da circa 518€ al cambio, in entrambi i casi nella variante base da 12/256 GB.
Anche se il lancio è avvenuto in Cina, in realtà i due smartphone potrebbero interessare parecchio anche a noi occidentali dato che dovrebbero arrivare nei mercati Global come vivo V70 e X300 FE, secondo i leak finora – in linea con la solita strategia del brand.
vivo S50 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 157,52 x 74,33 x 7,59 mm, 197 grammi
- Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple, Serene Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.200 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3 GHz – Cortex-X4
- 6 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 735
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.65) con OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6
vivo S50 Pro Mini – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 150,83 x 71,76 x 8,10 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.005 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 829 (versione depotenziata della 840)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W, wireless 40W
- Fotocamera: 50 + 8 + 50 MP (f/1.57-2.2-2.65) con IMX921, OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, tre microfoni per registrazione video
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6