vivo S50 e S50 Pro Mini ufficiali in Cina: saranno i nostri vivo V70 e X300 FE?

Come da programma, quest’oggi la compagnia asiatica ha annunciato vivo S50 e S50 Pro Mini in Cina, due smartphone che potrebbero fare capolino anche da noi ma con nomi differenti. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, andiamo a scoprire tutte le novità di questi dispositivi: la vera chicca è il modello Pro Mini, soluzione in formato compatto e dal design ispirato ad iPhone Air.

vivo S50 e S50 Pro Mini ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

S50 – Crediti: vivo

Il design dei nuovi telefoni della serie S cambia completamente rispetto alla scorsa generazione, ma anche all’interno della stessa famiglia ci sono stile agli antipodi. vivo S50 è il modello più classico, con un ampio modulo fotografico squadrato – tanto in voga nell’ultimo periodo e chiaramente ispirato a Cupertino.

Il fratello maggiore vivo S50 Pro Mini alza il tiro sia in termini di specifiche che di design: in questo caso il produttore cinese osa, muovendosi sullo stesso percorso di Honor 500. Anche in questo caso il look guarda ad Apple ma l’ispirazione è il controverso iPhone Air con il suo stile tanto particolare quanto polarizzante.

Per quanto riguarda i display, i due smartphone offrono soluzioni flat AMOLED da 6,59″ e 6,31″ di diagonale, in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 5.000 nit.

S50 – Crediti: vivo

Le analogie continuano con la classificazione IP68/69 e il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, così come la batteria da 6.500 mAh e la ricarica da 90W. Il modello Pro Mini aggiunge il supporto a quella wireless da 40W.

Cambia il chipset anche se entrambi gli smartphone fanno affidamento su Qualcomm: vivo S50 adotta lo Snapdragon 8s Gen 3 mentre S50 Pro Mini adotta lo Snapdragon 8 Gen 5, ultima novità del chipmaker dedicata alla fascia alta.

Il comparto fotografico è simile per impostazione ma con una sola differenza: entrambi presenta un trittico da 50 + 8 + 50 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare con FOV da 110° ed un teleobiettivo periscopico. Tuttavia il fratello maggiore utilizza il sensore principale IMX921, lo stesso di iQOO 15 e vivo X200.

S50 Pro Mini – Crediti: vivo

Infine il prezzo: S50 parte da circa 361€ al cambio attuale mentre S50 Pro Mini da circa 518€ al cambio, in entrambi i casi nella variante base da 12/256 GB.

Anche se il lancio è avvenuto in Cina, in realtà i due smartphone potrebbero interessare parecchio anche a noi occidentali dato che dovrebbero arrivare nei mercati Global come vivo V70 e X300 FE, secondo i leak finora – in linea con la solita strategia del brand.

vivo S50 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 157,52 x 74,33 x 7,59 mm, 197 grammi

Colorazioni: Space Black, Confession White, Inspirational Purple, Serene Blue

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.200 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 3 GHz – Cortex-X4 6 x 2,8 GHz – Cortex-A720 3 x 2 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 735

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 90W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.65) con OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

vivo S50 Pro Mini – Scheda tecnica