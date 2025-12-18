iQOO 15 Mini sarebbe stato accantonato: i flagship compatti non convincono

Le nuove categorie di smartphone di quest’anno non sembrano convincere il grande pubblico: dopo l’accoglienza tiepida dedicata ai dispositivi ultrasottili, sembra che anche i flagship compatti non godano del successo sperato.

Come risultato ritornano le voci sulla cancellazione di iQOO 15 Mini, il “piccolo” della famiglia previsto per i primi mesi del 2026. Ma come mai questo tira e molla di riconferme e smentite?

iQOO 15 Mini, nuove voci sulla cancellazione: tutti vogliono flagship compatti, ma il successo non sembra quello sperato

iQOO 15 – Crediti: iQOO

Attualmente sono in lavorazione una sfilza di top di gamma compatti: Honor Magic 8 Mini, vivo X300s, OPPO Find X9s e OnePlus 15s sono quelli confermati e chissà che non arrivino altre sorprese. Tuttavia si torna a parlare di iQOO 15 Mini e stavolta è nuovamente Digital Chat Station a dire la sua.

Secondo l’insider il modello di iQOO sarebbe stato cancellato e quindi non dovrebbe vedere mai la luce. Il leaker riferisce di un progetto attualmente sospeso ma non specifica altro. Qualche risposta in più sembra arrivare da un altro post sul social cinese Weibo, in cui sostiene che gli smartphone compatti stiano perdendo il loro slancio iniziale.

Addirittura due importanti brand avrebbero deciso di puntare in tutt’altra direzione, virando verso flagship di grandi dimensioni per il 2026. Questo modelli dovrebbero debuttare come Max o Plus, ma per ora non ci sono dettagli. Che sia un riferimento al misterioso OnePlus Pro Max?

La trappola dei flagship mini

Viene da pensare al tragico esperimento degli ultimi iPhone Mini: tutti a chiedere modelli più compatti e il ritorno di dimensioni umane, la risposta positiva di Cupertino e poi la cancellazione della gamma.

La verità è una: tutti vogliamo un top di gamma compatto, ma il gioco non vale la candela quando siamo alle prese con vantaggi effettivi e prezzo. Spendo tanto per un modello di punta, meglio avere lo schermo più grande – una logica inoppugnabile.

Lo stesso vale anche per i produttori dato che un top di gamma compatto deve offrire un hardware di punta in un corpo di dimensioni inferiori. Una sfida che comporta dei costi in termini di ricerca e sviluppo, con risultati a volte sopra le aspettative. Tuttavia l’altro lato della medaglia è il prezzo, simile a quello dei modelli più grandi e – di conseguenza – meno appetibile per il grande pubblico.