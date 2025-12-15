Non solo X300 Ultra: vivo lancerà la sua prima action camera

L’innovazione nel campo della fotografia mobile è da tempo un marchio di fabbrica di vivo, ma l’azienda cinese si prepara a un’espansione ambiziosa nel 2026. Dopo il debutto dei nuovi X300 e X300 Pro, l’attenzione del brand si sposta ora sul flagship di prossima generazione, vivo X300 Ultra, previsto per l’anno prossimo.

Ma il vero segnale della sua evoluzione nel settore dell’imaging è un’indiscrezione altrettanto ghiotta: vivo starebbe lavorando anche ad una action camera, un nuovo segmento di mercato per il produttore cinese.

vivo X300 Ultra: un flagship focalizzato sulla fotografia e il debutto della prima action camera del brand

vivo X300 Pro

Il prossimo modello di punta, vivo X300 Ultra, sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma ciò che farà davvero parlare di sé è la fotocamera: lo smartphone potrebbe presentare un comparto di tutto rispetto con un sensore ultra-wide da 50 MP affiancato da una coppia di obiettivi da 200 MP.

Secondo quanto riportato dal noto insider Digital Chat Station su Weibo, l’azienda starebbe sviluppando anche una action camera, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso della prima metà del 2026, probabilmente insieme al prossimo top di gamma. Al momento non ci sono dettagli su questa novità del brand, né in termini di specifiche né di design.

Ma perché vivo, un produttore di smartphone, dovrebbe entrare nel mercato delle action camera? La risposta risiede nella sua storia ingegneristica: l’ingresso in questo settore non è affatto fuori luogo, ma rappresenta un passo logico per l’azienda.

vivo, infatti, è stata una pioniera nell’integrazione di sistemi di stabilizzazione avanzata nei telefoni. L’azienda ha lanciato X50 Pro con un gimbal integrato e ha continuato a utilizzare questa tecnologia nelle sue fotocamere posteriori fino alla serie X80.

Sebbene il gimbal sia stato gradualmente eliminato dai modelli successivi a causa dell’aumento delle dimensioni e del peso dei sensori fotografici, questa lunga esperienza è la base ideale per un prodotto come un’action camera.