Questi occhiali XR a tema Cyberpunk sono perfetti per chi si immagina già nel 2077

Mentre il mondo della tecnologia attende con impazienza le mosse di Google nel settore Android XR, cercando un equilibrio tra funzionalità e ingombro, esiste già un segmento di mercato fiorente che sta ridefinendo il concetto di intrattenimento portatile, ovvero quello degli occhiali “tethered”.

VITURE vuole consolidare la sua posizione nel mercato degli occhiali smart con una collaborazione esclusiva dedicata ai fan di CD PROJEKT RED.

VITURE × Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Edition: cosa sappiamo

Crediti: Viture

VITURE si è affermata di recente come un colosso, detenendo oltre il 50% della quota di mercato negli Stati Uniti. Oggi, l’azienda compie un ulteriore passo avanti, unendo l’hardware d’avanguardia all’estetica distopica di uno dei videogiochi più iconici dell’ultimo decennio.

Per celebrare il quinto anniversario dell’uscita di Cyberpunk 2077, VITURE ha annunciato una “Collector’s Edition” limitata dei suoi occhiali Luma XR. Frutto di una collaborazione ufficiale con CD PROJEKT RED, questo dispositivo è un pezzo di hardware sofisticato che promette di trasportare gli utenti direttamente nelle strade illuminate dai neon di Night City.

Un design plasmato dagli architetti di Night City

A differenza del modello standard VITURE Luma, questa edizione speciale si distingue per una revisione estetica completa. Il telaio e le astine presentano una finitura traslucida, una scelta stilistica curata direttamente dal team di design della casa editrice di Cyberpunk 2077.

All’altezza delle tempie, sono incisi motivi che richiamano l’architettura brutale e futuristica del gioco, mentre i terminali integrano strisce luminose pensate per catturare l’attenzione, rendendo l’indossatore parte integrante dell’estetica “cyber”.

Sotto la scocca, il dispositivo si basa sulle specifiche del modello Luma Pro, annunciato lo scorso luglio. Le prestazioni sono di fascia alta: gli occhiali proiettano un display virtuale da ben 152 pollici grazie alla tecnologia microOLED di Sony.

I giocatori potranno godere di una fluidità eccezionale con un refresh rate di 120Hz per occhio e una luminosità di picco che raggiunge i 1.500 nit, garantendo immagini vivide anche in ambienti non perfettamente oscurati.

Pronti per il mondo handheld

Uno dei punti di forza di questa edizione, che mantiene le caratteristiche tecniche della serie Pro, è il peso contenuto di soli 79 grammi. Questa leggerezza è resa possibile dall’assenza di una batteria integrata; trattandosi di dispositivi “tethered”, gli occhiali fungono da display esteso alimentato direttamente dal dispositivo sorgente.

Inoltre, l’accessibilità è garantita dalla correzione della miopia integrata fino a -4.0 diottrie, permettendo a molti utenti di utilizzarli senza lenti a contatto, e dal supporto alla modalità 3D di VITURE, capace di convertire contenuti 2D standard in esperienze immersive.

Crediti: Viture

Sul fronte della connettività, VITURE guarda al futuro. Gli occhiali sono compatibili con una vasta gamma di console portatili (Windows, Linux e Android), ma l’azienda ha posto un accento particolare sulla compatibilità con la Nintendo Switch 2.

Attraverso il VITURE Pro Mobile Dock (venduto separatamente a 99 dollari o in bundle a 118 dollari), gli utenti potranno sfruttare appieno la nuova generazione di console ibride.

Disponibilità e prezzo

L’esclusività è il cuore di questa operazione. VITURE ha confermato che la produzione sarà limitata a soli 10.000 unità in tutto il mondo, ognuna contrassegnata da un codice seriale unico che ne certifica l’autenticità.

Gli occhiali VITURE × Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Edition sono disponibili per l’acquisto a partire da oggi, esclusivamente tramite il sito web ufficiale di VITURE, al prezzo di 549 dollari.

Sebbene il lancio sia focalizzato sul canale online, l’azienda ha comunicato l’intenzione di rendere disponibile il prodotto anche attraverso partner selezionati per la vendita fisica in futuro.

Per i puristi del gaming e gli amanti della tecnologia immersiva, il 2077 sembra essere arrivato con cinquant’anni di anticipo.