Tineco PURE ONE A90S è l’aspirapolvere intelligente che anticipa le tue esigenze

Il panorama delle pulizie tech è diventato affollato, con soluzioni per tutti i tipi di esigenze e per tutte le tasche. Nonostante ciò i brand leader del settore sono ben conosciuti come sinonimo di qualità ed efficienza, specialmente per quanto riguarda la fascia top.

Tineco PURE ONE A90S è l’ultima novità della compagnia in fatto di aspirapolvere senza fili e rappresenta la scelta perfetta sia per chi si approccia per la prima volta al mondo smart che per i veterani delle pulizie tecnologiche. Potente, intelligente e dotato di caratteristiche imprescindibili nel 2025: il vacuum cleaner wireless dell’anno potrebbe essere proprio lui!

Tineco PURE ONE A90S è il tuo alleato intelligente per la cura di pavimenti e tappeti

Crediti: Tineco

Il nuovo aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE A90S va ad arricchire la lineup del brand con funzionalità intelligenti, accessori imprescindibili e performance elevate.

Il tutto senza mettere da parte né l’estetica né la praticità: in fatto di design, il dispositivo arriva con un look elegante ed una struttura quasi slim; la parte superiore della spazzola è impreziosita dalla barra luminosa Tineco iGlow mentre il pratico schermo LED posizionato sul corpo permette di consultare tutti i dettagli con uno sguardo.

La base di supporto e ricarica presenta dei pratici alloggiamenti per gli accessori, creando una postazione dove tutto l’occorrente è facilmente raggiungibile.

Crediti: Tineco

L’aspirapolvere è dotato di una potenza di 270 AW, ideale per sollevare lo sporco fine e i detriti, ma anche peli di animali e capelli. La spazzola ZeroTangle evita la formazione di grovigli mentre il sistema SmartLift consente di avere un’apertura più ampia, in modo da aspirare anche i detriti più grandi (come i croccantini, ad esempio) evitando intasamenti e blocchi.

La spazzola 3DSense rende intelligente ogni sessione di pulizia, grazie alle sue funzionalità smart che facilitano la rimozione dello sporco dai tappeti, lungo i bordi e non solo.

Il rilevamento intelligente del tipo di pavimento regola automaticamente la potenza in base alle superfici. La velocità aumenta alle prese con i tappeti, in modo da rimuovere la polvere nelle fibre insieme ai detriti più grandi. Il passaggio dai pavimenti duri ai tappeti avviene in totale autonomia e non è richiesto alcun cambio di spazzole; quella a bordo è dotata sia di setole dure a V per le superfici morbide che di setole fini per spazzare i pavimenti.

Crediti: Tineco

Le chicche intelligenti non finiscono qui: il rilevamento dei bordi aumenta la potenza di aspirazione in prossimità dei battiscopa, in modo da rimuovere lo sporco a fondo anche nei punti più difficili. La tecnologia DustSense rileva il tipo di sporco e regola automaticamente la potenza in base al volume dei detriti, in tempo reale.

Per una pulizia ancora più profonda la spazzola è equipaggiata con una luce verde a 150°, che illumina un’area ampia e rivela particelle di polvere fino a 0,02 mm.

La panoramica delle caratteristiche di Tineco PURE ONE A90S si conclude con tre aspetti essenziali: il tubo pieghevole a 180° permette di pulire senza sforzo nei punti critici (sotto letti, divani e mobili bassi) mentre il sistema di svuotamento del contenitore consente di rimuovere lo sporco in modo rapido e senza sporcarsi le mani, semplicemente premendo un tasto.

La mini spazzola per divani e letti – Crediti: Tineco

Infine segnaliamo la presenza di tre accessori che svoltano le pulizie: la mini spazzola per divani e letti, lo strumento 2 in 1 per fessure e l’ugello FlexiSoft.

Tineco PURE ONE A90S si conferma come uno dei migliori aspirapolvere senza fili, come abbiamo visto anche nella nostra recensione. Il prezzo è di certo importante – è in vendita a 699€ su Amazon – ma si tratta pur sempre di una soluzione di punta, un vero e proprio concentrato di tecnologie intelligenti per la cura dei pavimenti.

