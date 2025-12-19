Un regalo di Natale tech ed elegante? FLOOR One S9 Artist è la lavapavimenti dal tocco futuristico

Le offerte di Natale targate Tineco continuano, ma il periodo promozionale durerà fino al 21 dicembre. Questo è l’ultimo fine settimana per approfittare delle occasioni e se state cercando un regalo di Natale importante, allora non potete perdere Tineco FLOOR One S9 Artist – il dono perfetto che unisce utilità e stile, in una lavapavimenti dal tocco futuristico!

Tineco FLOOR One S9 Artist quasi a metà prezzo su Amazon: approfitta della promo di Natale e risparmia

Crediti: Tineco

Con FLOOR One S9 Artist la lavapavimenti diventa un accessorio da esporre anziché celare alla vista degli ospiti. Il dispositivo, infatti, rappresenta il giusto equilibrio tra performance ed eleganza: invece di puntare solo sulla potenza e sulle funzionalità intelligenti, Tineco ha deciso di offrire agli utenti più esigenti una scelta che guarda anche al fattore estetico.

FLOOR One S9 Artist presenta un look ispirato all’aurora boreale, con un display dinamico 3D che restituisce tonalità celesti con colori vivaci. Il corpo della lavapavimenti è ultrasottile mentre la parte frontale è occupata da uno strato cristallino.

L’ispirazione di Tineco è la natura eppure l’effetto finale ha uno stile futuristico. Grazie al suo look si integra perfettamente con qualsiasi ambiente e anziché disturbare, spicca quasi come un elemento d’arredo.

Crediti: Tineco

La bellezza non è il suo unico pregio: FLOOR One S9 Artist è una lavapavimenti potente con un’aspirazione da 22.000 PA ed una batteria a lunga durata, per un’autonomia fino a 50 minuti. Il suo spessore di soli 12,85 cm e il corpo inclinabile a 180° gli consentono di raggiungere anche i punti più ostici – come sotto letti, divani e mobili bassi.

I grovigli sono azzerati grazie alla spazzola Anti-Tangle DualBlock, dotata di un pratico sistema a doppio raschietto. Il sensore intelligente iLoop di Tineco rileva il livello di sporco delle superfici e regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, in modo da evitare sprechi.

La manutenzione è ridotta al minimo grazie alla base con sistema di autopulizia FlashDry che utilizza il lavaggio con acqua calda per sciogliere lo sporco dal tubo e dalla spazzola, seguito dalla fase di asciugatura con aria calda a 85°C.

Crediti: Tineco

Con i saldi di Natale, Tineco FLOOR One S9 Artist scende a 499€ su Amazon: grazie a questa promo l’anno si chiude davvero in bellezza dato che parliamo di un risparmio del 44% sul prezzo di listino. Inoltre c’è un vantaggio aggiuntivo: fino al 21 dicembre è possibile riscattare il codice “TINXMAS25” per ricevere un ulteriore sconto del 6%.

