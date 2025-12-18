Per Natale regala la potenza del vapore: FLOOR ONE S7 Stretch Steam pulisce e arriva dappertutto!

Il Natale si avvicina sempre di più, ma insieme a questo momento di gioia c’è anche tanto stress: la casa deve splendere per accogliere gli ospiti ma per fortuna c’è un alleato prezioso in grado di trasformare la cura dei pavimenti in un’operazione semplice e veloce, senza mettere da parte l’igiene profonda.

Con le offerte di Natale di Tineco, FLOOR ONE S7 Stretch Steam diventa la soluzione più appetibile della linea: una lavapavimenti potente, in grado di affrontare sporco secco e umido, ma non solo. Grazie al potere pulente del vapore non teme nessuna sfida!

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam, la potenza del vapore per un’igiene profonda: approfitta delle offerte di Natale su Amazon

Crediti: Tineco, Canva

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam promette non solo di pulire, ma di ridefinire il concetto di igiene domestica sfruttando il potere del vapore ed un design senza fili.

Il cuore del dispositivo è la tecnologia HyperSteam, un sistema in grado di riscaldare il vapore fino a 160°C all’interno del riscaldatore interno, garantendo che la temperatura in uscita non scenda al di sotto dei 99°C.

Ciò permette di sciogliere efficacemente lo sporco più ostinato, inclusi grasso, residui appiccicosi e macchie di olio pesante, che le lavapavimenti tradizionali non riescono a rimuovere. L’efficacia è garantita su diversi tipi di pavimenti duri e piastrelle, compreso il parquet.

Crediti: Tineco, Canva

FLOOR ONE S7 Stretch Steam è stata progettata per affrontare gli angoli e gli spazi più difficili: il suo design inclinabile a 180° consente di raggiungere agevolmente le aree basse (sotto letti, divani e mobili). Grazie alla sua natura senza fili, offre una grande libertà di movimento, superando le limitazioni di scopa elettrica e lavapavimenti fissi.

Un altro elemento importante è la spazzola anti-intreccio DualBlock, caratteristica fondamentale per chi ha animali domestici, in quanto gestisce in modo efficiente capelli e peli, prevenendo facilmente i grovigli.

Completano il quadro un’autonomia a lunga durata – fino a 80 minuti oppure 30 minuti in modalità vapore – e un serbatoi capienti, da 0,88l per l’acqua pulita e 0,7l per quella sporca. Una volta conclusa la cura dei pavimenti, il sistema FlashDry si occupa della manutenzione con un ciclo di autopulizia con acqua calda per igienizzare tubo e spazzola, seguito da un’asciugatura rapida di 5 minuti con aria a 85°C.

Crediti: Tineco, Canva

Grazie ai saldi di Natale Tineco, la lavapavimenti con vapore FLOOR One S7 Stretch Steam scende a 539€ su Amazon, ma solo fino al 21 dicembre. Avete ancora pochi giorni per approfittare della promozione, quindi date un’occhiata adesso!

Le offerte Tineco continuano: nel nostro speciale natalizio trovate le occasioni più ghiotte, con tante soluzioni per le pulizie intelligenti!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.