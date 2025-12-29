Questo smartphone sembra un Galaxy S6 Edge ma l’hardware è decisamente più moderno

C’è stato un momento nella storia della telefonia mobile in cui il design ha abbandonando la piattezza funzionale per abbracciare curve audaci e materiali pregiati.

Era il 2015 quando Samsung presentò il Galaxy S6 Edge, un dispositivo che è rimasto nel cuore degli appassionati per la sua bellezza: quel vetro curvato ai lati che si fondeva con un solido frame in metallo. Oggi, quel linguaggio stilistico che sembrava appartenere al passato sta per tornare in una veste inaspettata e potenziata.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il prossimo Tecno Pova Curve 2 5G non solo eredita quell’estetica affascinante, ma la proietta nel presente con una scheda tecnica che promette di essere decisamente competitiva la fascia media del 2026.

Tecno Pova Curve 2 5G: il ritorno degli schermi curvi?

Crediti: XpertPick

Le immagini render trapelate grazie alla collaborazione tra il portale XpertPick e il leaker Sudhanshu Ambhore mostrano un dispositivo che colpisce immediatamente per la sua familiarità.

La parte frontale del Tecno Pova Curve 2 5G è dominata da un ampio display AMOLED curvo che richiama prepotentemente le linee sinuose del Galaxy S6 Edge.

La sensazione di continuità visiva è accentuata dal frame laterale, che riprende quella solidità metallica che rendeva il top di gamma Samsung un oggetto di culto.

Tuttavia, Tecno non si è limitata a guardare indietro. Il retro dello smartphone rompe con la tradizione minimalista per abbracciare un futurismo geometrico: un modulo fotografico triangolare ospita i sensori e il flash LED, accompagnato da un inserto nero e dettagli arancioni che conferiscono al dispositivo un carattere aggressivo e moderno, tipico della linea Pova.

Design che richiama il passato, specifiche moderne

Se l’esterno gioca con la nostalgia, l’interno dispone di hardware di più recente generazione. Il Pova Curve 2 5G dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 7100, un chipset non ancora annunciato ufficialmente.

A differenza dei dispositivi di un decennio fa, qui la fluidità è garantita non solo dalla potenza di calcolo, ma anche da un display da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e, soprattutto, un refresh rate a 144 Hz.

L’esperienza utente sarà gestita da Android 16, personalizzato con l’interfaccia HiOS 16, offrendo fin dal primo avvio le funzionalità software più recenti.

Le configurazioni di memoria previste sono generose, partendo da 8GB di RAM fino a toccare i 12GB nella versione più performante, con spazio di archiviazione che arriva a 256GB.

L’autonomia è il suo punto forte

Il vero punto di rottura rispetto alla concorrenza, e certamente rispetto ai sottili smartphone del passato che faticavano ad arrivare a sera, è il comparto energetico. Il Tecno Pova Curve 2 5G nasconde sotto la scocca una batteria da ben 8.000 mAh. Una capacità del genere è rarissima, seppure sempre più vicina alla normalità, e garantisce un’autonomia che potrebbe tranquillamente coprire due giorni di utilizzo intenso.

Nonostante la grandezza della cella, la ricarica è affidata a un sistema da 45W, permettendo di ripristinare l’energia in tempi ragionevoli.

Sul fronte multimediale, il dispositivo non delude. Il comparto audio vanta il supporto Dolby Atmos, mentre la sicurezza è affidata a un moderno lettore di impronte digitali integrato sotto il display.

Non mancano chicche come un LED a infrarossi (IR blaster) per controllare TV e condizionatori, e la certificazione IP64 che garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Le fotocamere, infine, puntano alla concretezza con un sensore principale posteriore da 50MP affiancato da una lente ausiliaria da 2MP, e una fotocamera frontale da 13MP.