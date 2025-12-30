Un tablet E-Ink per prendere appunti? No, Note A1 NXTPAPER è molto di più

Il mercato dei dispositivi dedicati alla lettura e alla produttività si trova spesso diviso in due categorie distinte: da una parte i tablet tradizionali, potenti ma affaticanti per la vista, e dall’altra i lettori E-Ink, riposanti ma spesso lenti e monocromatici.

Con il lancio ufficiale avvenuto oggi, TCL tenta di colmare questo divario introducendo il Note A1 NXTPAPER.

Le specifiche complete chiariscono immediatamente la posizione di questo dispositivo: non si tratta di un concorrente diretto dei tablet minimalisti E-Ink né di un classico tablet multimediale, bensì di un ibrido progettato per essere più veloce e flessibile della carta elettronica, pur mantenendo un comfort visivo superiore rispetto ai comuni schermi LCD.

TCL Note A1: la tecnologia NXTPAPER è migliore della E-Ink?

Crediti: TCL

Il punto di forza del Note A1 è il display NXTPAPER Pure da 11,5 pollici, che adotta un formato 3:2 ideale per la produttività e una risoluzione di 2.200 x 1.440 pixel.

A differenza della tecnologia E-Ink, che spesso soffre di basse frequenze di aggiornamento, lo schermo di TCL supporta 16,7 milioni di colori e raggiunge una luminosità tipica di 300 nit, ma soprattutto vanta un refresh rate fino a 120Hz.

Questo si traduce in un vantaggio tangibile in termini di reattività, rendendo le animazioni fluide e la navigazione scattante, un’esperienza spesso preclusa ai dispositivi a inchiostro elettronico.

TCL ha posto un’enfasi particolare sulla salute degli occhi: il pannello è certificato TUV, privo di sfarfallio e resistente ai riflessi, peer permettere lunghe sessioni di lettura e scrittura riducendo drasticamente l’affaticamento oculare e i riflessi fastidiosi che tipicamente affliggono i tablet in ambienti luminosi.

Tanta batteria e l’immancabile IA

Esteticamente, il dispositivo ricorda la stazza di un Kindle Scribe, con uno spessore di soli 5,5 mm e un peso di circa 500 grammi, rendendolo estremamente portatile. Al suo interno trova posto una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida a 33W e un lettore di impronte digitali montato frontalmente per la sicurezza biometrica.

Il dispositivo è mosso da un processore MediaTek G100, supportato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Grazie anche a un sistema composto da otto microfoni e due altoparlanti, il tablet è in grado di gestire flussi di lavoro complessi come la trascrizione da audio a testo, la conversione della grafia in caratteri digitali e la generazione automatica di riassunti delle riunioni, garantendo prestazioni sostenute anche nei carichi di lavoro IA che un semplice e-reader non potrebbe offrire.

Per quanto riguarda l’input, il Note A1 include la T-Pen Pro, uno stilo capace di rilevare 8.192 livelli di pressione con una latenza ultra-bassa inferiore ai cinque millisecondi.

TCL ha lavorato per eliminare la sensazione di scivolamento tipica della plastica sul vetro, puntando invece su un attrito e una resistenza che simulano fedelmente la sensazione della matita sulla carta, ideale sia per prendere appunti che per disegnare.

La produttività può essere ulteriormente espansa tramite accessori opzionali come una tastiera magnetica pogo-pin e una custodia flip, trasformando il tablet in una postazione di lavoro leggera e portatile.

Sul fronte software, il dispositivo rifiuta l’approccio dell’ecosistema chiuso. Offre un supporto nativo per una vasta gamma di formati, inclusi i classici PDF, Word, PowerPoint ed Excel, oltre ai formati ebook come EPUB, MOBI, AZW3, CBZ e CBR.

La compatibilità con app di lettura di terze parti e servizi cloud come Dropbox e Google Drive assicura che l’utente non sia mai bloccato in un unico ambiente digitale, facilitando il trasferimento di file via internet o USB.

Disponibilità e prezzi

Il TCL Note A1 NXTPAPER è disponibile su Kickstarter con un prezzo per i primi sostenitori a partire da 419 dollari, mentre il prezzo di listino al dettaglio sarà di 549 dollari.

L’arrivo sul mercato europeo, nordamericano e nell’area Asia-Pacifico è previsto a partire dalla fine di febbraio, offrendo un’alternativa concreta a chi cerca il giusto compromesso tra la calma della carta e la velocità del digitale.