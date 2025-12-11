Stai per comprare un iPad? Aspetta, nuovi modelli sono all’orizzonte

Un documento interno relativo a una build pre-release di iOS 26 svela i piani di Apple per il prossimo anno: in arrivo un aggiornamento sostanziale per l’iPad entry-level e un refresh per la linea iPad Air.

iPad 12th Gen e iPad Air M4: cosa sappiamo?

Crediti: Apple

Mentre il 2025 volge al termine, l’attenzione del mondo tecnologico si sposta inevitabilmente verso ciò che Cupertino ha in serbo per il prossimo anno.

Nonostante Apple abbia recentemente aggiornato la fascia alta con l’introduzione dell’iPad Pro M5 e rinnovato la gamma media con l’iPad Air M3 e il modello base con chip A16, sembra che i laboratori di Apple Park non conoscano sosta. Secondo un report esclusivo diffuso dalla testata Macworld, sono emersi dettagli cruciali riguardanti la line-up iPad prevista per l’inizio del 2026, grazie all’analisi di un documento interno legato al codice di sviluppo di iOS 26.

Il balzo in avanti dell’iPad entry-level

La notizia più rilevante emersa dal documento riguarda senza dubbio il modello base di iPad. Identificato dai nomi in codice interni J581 e J582, il prossimo iPad “economico” sembra destinato a ricevere un aggiornamento hardware senza precedenti. Il codice suggerisce infatti l’abbandono dell’attuale chip A16 (lo stesso presente su iPhone 14) in favore del nuovissimo SoC A19, il processore che muove l’attuale gamma iPhone 17.

Se confermato, questo salto rappresenterebbe un cambiamento strategico fondamentale per Apple. Il passaggio all’A19 non garantirebbe solo un incremento delle prestazioni stimato intorno al 50% rispetto al modello attuale, ma porterebbe con sé un upgrade cruciale della memoria RAM, passando da 6GB a 8GB.

Questa specifica non è casuale: 8GB di RAM sono la soglia minima necessaria per supportare appieno le funzionalità di Apple Intelligence.

Attualmente, l’iPad di 11a generazione, pur essendo un dispositivo capace per le attività quotidiane, è escluso dalle funzionalità AI più avanzate dell’azienda. Con l’adozione del chip A19, Apple sembra intenzionata a democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale, rendendo il suo tablet più accessibile “a prova di futuro” e allineandolo alle capacità dei modelli Premium.

In aggiunta alla potenza di calcolo, il nuovo iPad entry-level integrerà anche il chip wireless proprietario N1, introdotto con iPhone 17, migliorando stabilità di connessione e latenza. Non sono invece previsti cambiamenti estetici: il design, il display e il comparto fotografico dovrebbero rimanere invariati rispetto all’attuale generazione.

iPad Air: l’evoluzione continua

Il documento visionato da Macworld cita anche un aggiornamento per la popolare linea iPad Air. I nuovi modelli, identificati dai codici J707, J708, J737 e J738, vedranno la transizione dal chip M3 al chip M4.

Sebbene il passaggio da M3 a M4 non rappresenti un salto enorme come quello previsto per il modello base, si tratta di un aggiornamento che garantirà agli utenti prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica. Anche in questo caso, come per il fratello minore, l’iPad Air beneficerà del nuovo chip wireless N1.

Sul fronte del design, Apple sembra aver scelto la via della continuità. Non sono attese modifiche al form factor, alla tecnologia del display o alle specifiche delle fotocamere.

Grandi assenti e tempistiche

Interessante notare quali dispositivi manchino all’appello nel codice esaminato. Non vi è alcuna menzione di nuovi modelli per iPad Pro o iPad mini.

Considerando il recente lancio dell’iPad Pro con chip M5, è plausibile che Apple abbia optato per un ciclo di rilascio più lungo per i suoi tablet di punta, saltando un refresh nel 2026. Tuttavia, trattandosi di una build preliminare di iOS 26, i piani potrebbero ancora subire variazioni.

Secondo le fonti, sia il nuovo iPad con chip A19 che l’iPad Air M4 dovrebbero essere presentati nella prima parte del prossimo anno, verosimilmente durante la tradizionale finestra di lancio primaverile di Apple.