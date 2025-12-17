Saldi di Natale Tineco: le pulizie diventano smart, con sconti oltre il 30%!

Il periodo natalizio porta con sé tante occasioni per risparmiare: questo è il momento perfetto per passare alle pulizie intelligenti o per fare un regalo tech sempre gradito.

Fino al 21 dicembre sono attive le offerte Tineco su Amazon, con sconti anche fino al 33% sul meglio dell’ecosistema del brand: lavapavimenti e aspirapolvere senza fili per un’igiene sempre profonda e c’è anche una chicca dedicata a chi ama i tappeti!

Sconti di Natale: arrivano le offerte Tineco, con il meglio delle pulizie tech in promozione su Amazon

Come anticipato anche in apertura, i saldi di Natale Tineco dureranno fino a 21 dicembre. Durante il periodo promozionale è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo riscattando il codice “TINXMAS25” – per un ulteriore risparmio del 6%.

Per i tuoi regali di Natale scegli Tineco: c’è una soluzione per ogni esigenza e questo è l’ultimo grande evento di offere prima della fine dell’anno! Diamo un’occhiata ai dispositivi in promo, tutti modelli con caratteristiche premium e uniche.

Tineco FLOOR One S7 Stretch Steam

Crediti: Tineco

La nostra panoramica degli sconti Tineco si apre con un modello dedicato agli utenti più esigenti: FLOOR One S7 Stretch Steam non è una semplice lavapavimenti, ma uno strumento che trasforma le classiche pulizie in un momento di igiene profonda grazie al potere del vapore.

La tecnologia HyperSteam porta la temperatura del vapore fino a 160°C, eliminando germi e batteri. Il design inclinabile a 180° permette di spingersi senza sforzo nei punti più difficili da raggiungere, come sotto letti, divani e mobili bassi. La potenza di aspirazione di 22.000 PA permette di rimuovere efficacemente tutti i tipi di detriti, anche grazie al supporto del sistema DualBlock Anti-Tangle – che evita la formazione di grovigli di peli e capelli.

Il prezzo di listino è di 699€ ed ora è in sconto a 539€ fino al 21 dicembre.

Tineco FLOOR One S9 Artist

Crediti: Tineco

Questo modello combina una potenza di alto livello con un design futuristico, che trasforma la lavapavimenti in un elemento d’arredo. Tineco FLOOR One S9 Artist è uno degli ultimi modelli di punta del brand: il suo profilo ultrasottile da 12,85 cm e il sistema HyperStretch consentono al corpo macchina di appiattirsi completamente.

In questo modo la lavapavimenti è in grado di raggiungere qualsiasi punto, senza il minimo sforzo da parte dell’utilizzatore – anche grazie alla tecnologia SmoothDrive, che agevola i movimenti continui e fluidi a 360°. La potenza di aspirazione si spinge fino a 22.000 PA, quindi anche in questo caso abbiamo a che fare con una belva in termini di perfornace.

Il prezzo scende a 499€ su Amazon (anziché 749€), in occasione dei saldi natalizi di Tineco.

Tineco PURE ONE S70

Crediti: Tineco

Con la nostra terza scelta cambiamo tipologia di prodotto e passiamo ad un pratico aspirapolvere senza fili. PURE ONE S70 è dotato di un corpo leggero e facile da maneggiare, con una potenza di 200 AW ed una luce LED sulla spazzola – per individuare facilmente anche le particelle di sporco più sottili.

La struttura ZeroTangle evita la formazione di grovigli di peli e capelli mentre la batteria a bordo offre fino a 95 minuti di autonomia. Tra le altre caratteristiche abbiamo un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro, progettata per identificare in tempo reale il tipo di pavimento e il grado di sporco. Le tecnologie DustSense ed EdgeSense permettono di gestire automaticamente la potenza, aumentando l’efficacia lungo i bordi.

L’aspirapolvere costa 369€ durante il periodo degli sconti, invece di 499€ come da listino.

Tineco Carpet ONE Cruiser

Crediti: Tineco

La offerte di Tineco per i tuoi regali di Natale tech terminano in grande stile, con un dispositivo pensato per offrire una pulizia ed un’igiene profonda delle superfici in tessuto.

Carpet ONE Cruiser è la soluzione ideale per riportare tappeti e moquette al loro splendore: il lavatappeti eroga fino a 130W di potenza, dispone di tre velocità ed un sistema di asciugatura rapida a 75°C. L’autopulizia FlashDry dura appena 2 minuti, mentre il sistema di asciugatura con aria calda a 55°C evita la formazione di muffe e cattivi odori.

I sensori iLoop sono uno dei marchi di fabbrica di Tineco: grazie ad essi il dispositivo è in grado di rilevare il livello di sporco e di adattare automaticamente acqua e potenza.

Il prezzo del lavatappeti è di 499€ – fino al 21 dicembre – invece di 699€.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.